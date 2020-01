Seelze

Nicht alle Vögel fliegen mit Einkehr der Wintermonate in den sonnigen und warmen Süden. Viele bleiben hier bei uns und verbringen die kalten Wochen des Jahres in ihrer gewohnten Umgebung. Während Grau- und Schwarzkehlchen mit der Nachtigall den Norden verlassen, tummeln sich die zehn verschiedenen Meisenarten mit den Amseln, Spatzen, Drosseln weiterhin in unseren Gärten und Wäldern. Insgesamt 35 verschiedene Wintervögel kann der Tierfreund entdecken.

Zur Galerie Vögel können das ganze Jahr über gefüttert werden, aber besonders in den kalten Wintermonaten sind sie auf menschliche Hilfe angewiesen. Futterplätze sichern ihnen das Überleben.

Friedhelm Ilse, Vorsitzender der Ortsgruppe Seelze des Naturschutzbundes Deutschland ( NABU), hat selbst mehrere Futterstellen in seinem Garten eingerichtet. „Man kann eigentlich das ganze Jahr über füttern, nicht nur im Winter“, erklärt er. Dabei denkt er besonders an den Rückgang der Insekten, die besonders Jungvögeln in ihren Nestern das Überleben erschweren. „Sie mussten in den letzten Jahren oft verhungern“, berichtet der NABU-Mitarbeiter.

Nüsse und Samen auslegen

Jetzt in den kalten und winterlichen Monaten sind die Vögel besonders auf die Winterfütterung angewiesen. Ilse weiß, dass die Vögel unterschiedliche Vorlieben haben. Manche mögen lieber die Meisenknödel, andere wiederum genießen das Angebot an Körnern und Samen in Spendern oder Futterhäuschen. Wer keine fertigen Knödel kaufen möchte, kann diese ganz einfach selbst herstellen. Haferflocken, klein gehackte Erd-, Hasel- und Walnüsse müsse man dazu nur mit erhitztem Rindertalg mischen und in einem ausrangierten Blumentopf erhärten lassen, rät Ilse. Wer lieber seine Körner lose verfüttern möchte, solle davon absehen, diese in großen Mengen auf dem Boden zu verstreuen. „Die Futterplätze müssen immer sauber gehalten werden, damit sich Krankheiten nicht ausbreiten können“, erklärt Ilse. Das sei auf dem Boden nicht möglich, jedoch aber bei Futterhäuschen und Spendern. Besonders günstig ist die Anbringung der Futterplätze in Abstand zueinander, damit möglichst viele Vögel das Angebot nutzen können.

Warum nach der ersten Fütterung im heimischen Garten immer mehr Vögel kommen, kann Ilse ganz einfach erklären. „Die Vögel passen auf, wo die anderen hinfliegen. Stellen sie fest, dass viele an eine Stelle fliegen, überprüfen sie es selbst und kommen auch dorthin“, erzählt er. Der NABU-Mitarbeiter konnte dies bereits mehrfach in seinem eigenen Garten beobachten. Dort lockte er allerdings mit seinem Vogelfutter auch einen Waschbären an, der sich im Schutze der Dunkelheit im Vogelhaus satt aß.

Mehlwürmer besonders beliebt

Ilse selbst füttert auch getrocknete Mehlwürmer, die er 15 Minuten vor der Fütterung in warmen Wasser einweicht. „Das mögen die Vögel besonders gern“, freut er sich. Sein Bestand an Vogelfutter ist umfangreich und vielfältig, reicht von schwarzen Sonnenblumenkernen bis zum gemischten Streufutter mit Hafer-, Weizen- und Hirsesamen. Rotkelchen, Heckenbraunelle und der Erlenzeisig werden als Feinfresser bezeichnet und freuen sich über eine gute Mischung des Futters. Am Wichtigsten sei es aber, so Ilse, dass das Futter salzfrei sei und auf keinen Fall dürften Speisereste ausgelegt werden.

Stunde der Wintervögel – wer möchte mitmachen? Der NABU startet die zehnte bundesweite Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ vom 10. bis 12. Januar. Der Naturschutzbund Niedersachen und die Naturschutzjugend NAJU Niedersachsen rufen Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Zu dieser Mitmachaktion bietet der NABU ein Infopaket mit allen weiteren Informationen und Zählhilfen sowie Wintervogelporträts an. Auch Tipps zur Winterfütterung sind dort enthalten. Gegen Einsendung eines Fünf-Euro-Scheins kann das Paket beim NABU Niedersachsen, Stichwort: Infopaket Stunde der Wintervögel, Alleestraße 36, 30167 Hannover, bestellt werden.

Von Heike Baake