Letter

Bevor man mit seiner Kamera auf Fotosafari geht, empfiehlt sich ein Besuch der Fotoausstellung in Letters VHS-Geschäftsstelle an der Lange-Feld-Straße 12. Die Kursteilnehmer des Fototreffs „Kreative Fotografie“ finden ungewohnte Perspektiven für scheinbar Alltägliches und Gewohntes. Aus ihrem außergewöhnlichen Blickwinkel betrachtet und abgelichtet, zeigt sich der Alltag in Hannover und der Region plötzlich in völlig neuem Licht und das war auch der Sinn der Aufgabe. Die Umsetzung gelang den Teilnehmer des Fototreffs mit Bravour, wie ihre aktuelle Ausstellung „Neue Perspektiven – Motive in und um Hannover mit anderen Augen sehen“ beweist.

Bekannte Motive werden erst beim zweiten Hinsehen erkannt

„Kreative Fotografie“, nennt sich der Kurs von Anne Marquard ganz bewusst, obwohl es ja bei dieser Wiedergabetechnik eigentlich nur um die Spiegelung von Realität geht. Doch in dem Kurs werden die Fotografien besprochen und gemeinsam ausgewählt. Zahlreiche Motive sind wirklich „alte“ Bekannte, wie sich spätestens beim zweiten Hinsehen herausstellt. Ob Hannovers Altes und Neues Rathaus in einer Doppelbelichtung zusammen finden, oder ob Jörg Kasten die goldenen Statuen des Gartentheaters Herrenhausen mal nicht als Ganzes betrachtet, sondern sich deren Fingerhaltung aus der Nähe anschaut – diese Ausstellung macht dem Betrachter Freude und liefert jede Menge Anregungen für die eigene Fototour durch die Region. Auch technische Raffinesse beweisen die Kursteilnehmer, zum Beispiel Stefan Oberhause der sein Zoom bei der Ablichtung des Anzeiger-Hochhauses in den Aufnahmeprozess integriert oder Dörte Labudda, die zwei Skulpturen von Hermann Scheuernstuhl durch die Wahl der Perspektive scheinbar zu einem einzigen bildhauerischen Motiv verschmelzen lässt. Wie eine Scherbe der Niki-de-Saint-Phalle-Grotte zum Fotokunstwerk wird, beweist dagegen Petra Nölle, die ihre Aufnahme als „Herrenhäuser Bruchstücke“ betitelt. Man könnte die ganz unterschiedlichen Perspektiven ebenfalls als bruchstückhaft beschreiben, aber facettenreich passt zu dieser außergewöhnlichen Motivsammlung viel besser. Der Ausstellungsbesuch bietet Fotointeressierten viele Anregungen und die meisten lassen sich ohne großen Aufwand in die eigene fotografische Arbeit integrieren.

Ausstellung läuft bis November

Die Fotoausstellung „Neue Perspektiven“ mit den Arbeiten der VHS-Fototreff-Teilnehmer ist bis November montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr zu sehen. Mittwochs ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet, freitags von 9 bis 12 Uhr.

Von Patricia Chadde