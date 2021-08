Seelze

Freitag, 11.20 Uhr, Rangierbahnhof Seelze: Wagenmeister Dennis Feil sitzt im Büro am Computer und ruft seinen nächsten Arbeitsauftrag ab. Güterzug 51176 nach Maschen steht bereit. Eine ausgedruckte Liste gibt ihm Auskunft über die einzelnen Waggons, Gewicht und Länge des Zuges. Dann geht es los – raus aus dem kleinen Haus, das den Mitarbeitern auf dem westlichen Teil des Rangierbahnhofs zur Verfügung steht. Neben dem Büro gibt es dort für Feil und seine Kollegen auch einen Aufenthaltsraum sowie Duschen und Sanitäranlagen.

Feils nächster Arbeitsauftrag steht nur rund 200 Meter entfernt. Die rote Lok ist vorerst der einzige Farbtupfer beim Anblick des dunklen, langen Güterzuges. „Ich mache jetzt den Zug dicht“, erklärt der Wagenmeister. Dazu kuppelt er bei den Waggons die Bremsverbindung zusammen und füllt die Anlage mit Druckluft. „So kann ich die Bremsprobe machen“, erklärt er. Das sei normalerweise Aufgabe des Bremshelfers, der sei heute aber ausgefallen. Nicht weit entfernt ist der S-Bahnhof Seelze zu sehen, die dortigen Durchsagen sind auch hier gut zu verstehen.

21 Waggons mit 1117 Tonnen

Feil trägt täglich eine Schutzkleidung: orange Hose, Weste, Helm, Handschuhe und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. Neben seiner Werkzeugtasche mit Wasserpumpenzange, Schraubendreher, Lot und Radsatzlehre hat er auch immer einen sogenannten Klanghammer dabei. Der sei, so berichtet der Wagenmeister, sein wichtigstes Werkzeug. Feil führt aber auch ein Tablet mit einem mobilen Produktionssystem mit sich. Dort hält er eventuelle Schäden fest, kann aber auch Regelwerke und Richtlinien einsehen.

Die ICEs fahren direkt am Rangierbahnhof vorbei. Quelle: Heike Baake

Ein ICE fährt am Rangierbahnhof vorbei und am Seelzer Bahnhof wird die S-Bahn Richtung Hannover angesagt. Feil verrät, dass er zwar als Kind gern mit Modelleisenbahnen gespielt, sich aber erst beruflich in eine andere Richtung entwickelt habe. Mehrere abgeschlossene Ausbildungen liegen hinter dem Bad Nenndorfer. Vom Elektroniker zum Schlosser bis hin zum Wagenmeister und Lokführer hat er vier Berufe erlernt. Derzeit lässt sich Feil berufsbegleitend zum Ausbilder für Wagenmeister weiterbilden.

Das Rollen der Räder eines Güterzuges ist zu hören. Während er vorbeifährt, sind die aufgeladenen Autos zum Greifen nah. Feil lässt sich davon nicht irritieren und führt seine Arbeit fort. Immer wieder blickt er auf seine ausgedruckte Liste und geht von Waggon zu Waggon. „Dieser Zug ist mit 350 Meter relativ kurz“, erklärt er. 21 Wagen mit einem Gewicht von 1117 Tonnen muss der Wagenmeister überprüfen. Feil bringt den Klanghammer zum Einsatz, um die Festigkeit der Schrauben von den Puffern zu testen. „Die Kuppelverbindung muss richtig sitzen und die Türen der Waggons geschlossen sein“, sagt er. An jedem Wagen betätigt Feil einen farbigen Hebel, um das auf der Liste vorgegebene Umstellen der Wechsel-Bremsart durchzuführen.

Während der Kontrolle werden die Bremshebel verstellt. Quelle: Heike Baake

„Da läuten bei mir die Alarmglocken“

Und schon wieder fährt ein Güterzug vorbei, dieses Mal verbreitet sich ein unangenehmer Geruch. Sofort greift Feil zu seinem Handy und ruft den Fahrdienstleiter im Stellwerk an. „Der Zug Richtung Wunstorf hat eine feste Bremse“, erklärt er dem Kollegen. Diese Zuglaufstörung müsse sofort behoben und der Zug im nächsten Bahnhof angehalten werden.

Der Wagenmeister schreitet weiter, kommt an einen Waggon, der als Gefahrguttransport gekennzeichnet ist. Die Ziffer 8 auf der Tafel steht für „ätzend“, die 0 für „keine nennenswerte Gefahren“. Dennoch muss Feil besonders achtsam sein. „Wenn ich merke, dass etwas ausläuft, läuten bei mir die Alarmglocken“, sagt er und bückt sich, um den Waggon auch von unten ganz genau überprüfen zu können. Heute ist alles in Ordnung. Der nächst Wagen ist offen, ohne Bordwände und Dach, geladen hat er Baustahlmatten. Feil prüft, ob die Ladung korrekt gesichert ist. „Das ist wichtig, es darf nichts verschoben sein“, betont er. Diesen Waggon habe er als Lokführer selbst am Vortag aus Lübbecke abgeholt, so etwas käme sehr selten vor.

Seit sieben Jahren ist Feil schon als Wagenmeister im Einsatz. „Mir macht es Spaß, draußen zu arbeiten, und ich bin an der Technik interessiert“, verrät er. Während er den nächsten Waggon prüft, wird am Seelzer S-Bahnhof die nächste Zugdurchfahrt angesagt. Auch an diesem Freitag trifft Feil wieder auf Graffiti. Das sei, so sagt er, Beschmutzung fremden Eigentums. Froh sei er allerdings, wenn die Sprayer die Anzeigetafeln und Kennzeichnungen an den Waggons verschonen würden.

Graffiti auf einem der Waggons. Quelle: Heike Baake

Feil ist zweifacher Familienvater. Seine Söhne sind vier und sieben Jahre alt. Mit ihnen würde die nächste Generation der Eisenbahner heranwachsen, verspricht er. Regelmäßig müsse er den Kindern Fotos von seinem Arbeitsplatz senden. „Meine Kinder sind sehr stolz auf ihren Papa“, freut er sich.

Maximal sieben Züge prüft der Wagenmeister an einem Tag. Dabei trägt er eine große Verantwortung, denn Fehler und Mängel müssen erkannt werden, um Zugunfälle und Personenschäden zu vermeiden. Am Anfang seiner Tätigkeit sei er manchmal mit einem mulmigen Gefühl im Bauch nach Hause gegangen, heute sei dies allerdings längst Vergangenheit.

Weiterfahrt untersagt

Der nächste Güterzug fährt durch, das Geräusch der rollenden Räder ist schon aus der Ferne zu hören. Feil trifft auf zwei Waggons mit beladenen Blechrollen. „Wenn die verrutschen, ist das Federspiel an den Seiten unterschiedlich und der Wagen steht schief“, berichtet er und überprüft alle Angaben auf seiner Liste. Auf einem der Wagen dienen Holzlatten zur Stabilisierung der Rollen. Der Wagenmeister testet erst per Hand, anschließend mit dem Klanghammer die Beweglichkeit der Latten. „Der Waggon geht bis nach Dänemark und ist unglücklich beladen. Den kann ich so nicht laufen lassen“, stellt er fest. Wenn sich Holzlatten während der Fahrt lösen würden, so erklärt er, könne es auf Bahnhöfen zu Personenschäden kommen. Die Auskopplung müssen in diesem Fall die Rangierer vornehmen. Außen gut sichtbar bringt der Wagenmeister eine Schadensmeldung an, die signalisiert, dass dieser Waggon nicht weiterfahren darf. Ohne ihn wird der Güterzug 51176 um 13.26 Uhr seine Fahrt nach Meppen antreten.

Von Heike Baake