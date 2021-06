Seelze

Donnerstagmorgen, 10.45 Uhr. In Raum 105 der Regenbogenschule kommt die Klasse 4c zum Klassenrat mit dem Sozialpädagogen Bekir Bulut (61) zusammen. Es ist bereits Buluts zweite Sitzung an diesem Morgen. Die Tische werden zur Seite geschoben, die Stühle im Kreis aufgestellt. Wo kurz vorher noch Mathe die Köpfe rauchen ließ, sollen nun Probleme gelöst werden. Bulut ist bereits informiert, es geht unter anderem um Streitigkeiten der Viertklässler untereinander.

Aufgeregt plappern die 23 Kinder durcheinander, bis Klassenlehrerin Christine Brunnenberg für Ruhe sorgt. „Guten Morgen, Herr Bulut“, begrüßen die Viertklässler den Sozialpädagogen im Chor. Der Klassenrat wird an diesem Tag von einer Moderatorin, einem Präsidenten und einem Ruhewächter geleitet, Bulut sitzt mit im Stuhlkreis.

Kinder ermuntern und motivieren

Der 61-Jährige ist zurückhaltend, greift nur ein, wenn es nötig ist, und überlässt den Schülern die Sitzung. Aber er hat auch ein Thema mitgebracht. „Ich möchte euch über Kinderrechte informieren“, sagt er. Der Sozialpädagoge klärt die Schülerinnen und Schüler darüber auf, wie wichtig diese Rechte sind, und dass sie trotzdem vorerst nicht mit in das Grundgesetz aufgenommen werden. „Das bedeutet, dass ihr das Thema öfter aufnehmen müsst“, erklärt er den Zuhörenden.

Einfühlsam zeigt Bulut sich bei allen Themen, die die Kinder an diesem Tag mitgebracht haben. Sie erzählen lassen, geduldig zuhören und sie anschließend zu Lösungen motivieren – das ist sein Ziel während der Sitzung.

Einmal in der Woche geht es auf den Bauernhof

Seit fast zehn Jahren ist Bulut an der Regenbogenschule. Neben den regelmäßigen Zusammenkünften des Klassenrates führt er auch Kinderkonferenzen mit allen Klassensprechern durch, bietet Fußball an und Streitschlichten ohne Verlierer. Auch das Thema Wiedergutmachung sei Bestandteil seiner Arbeit mit den Schülern, erzählt er. Sie müssten lernen, sich gegenseitig zu respektieren und Verständnis für die anderen entwickeln.

Einmal in der Woche besucht der Sozialpädagoge nachmittags mit den Kindern einen Bauernhof. „Damit die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, etwas anderes kennenzulernen“, sagt er. Bulut steht auch Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern in Einzelfallberatungen zur Seite. Das sei wichtig, erklärt er, denn jede Form der Elternarbeit stehe im Dienst des Kindeswohls.

1970 aus der Türkei gekommen

Bulut arbeitet gern mit Kindern. Ihr Lachen und ihre strahlenden Augen würden ihn glücklich machen, sagt er. Bevor er an der nächsten Klassenratssitzung teilnimmt, kann er während der Pause ein wenig die Sonne auf dem Schulhof genießen. „Hallo, Herr Bulut, wie geht’s?“ Immer wieder kommen Schülerinnen und Schüler auf ihn zu. Die neunjährige Esma nimmt ihn sogar in den Arm. „Das mache ich immer, er ist so nett und hat viele Streits geschlichtet“, freut sie sich.

Als Bulut ein Jahr älter als Esma war, kam er mit seinen Eltern von der Türkei nach Deutschland. Damals, 1970, so erzählt er, hätte es keine Nachhilfe oder Sprachkurse gegeben. Deutsch habe er auf der Straße von anderen Kindern gelernt. „Ich habe mir schon zu dieser Zeit vorgestellt, dass Kinder mehr Unterstützung bekommen müssten“, erinnert er sich.

Vier Jahre später beeinflusste dann aber eine Begebenheit Buluts weiteren Werdegang. „Ich war in der siebten Klasse“, berichtet er. Freunde von ihm hätten den Unterricht geschwänzt, er habe ganz kurz bei ihnen gestanden, bis eine Lehrerin kam. „Sie prophezeite uns, dass wir alle nur Hilfsarbeiter werden, in einer Fabrik arbeiten und nicht studieren würden.“ Diese Aussage hätte damals etwas in ihm bewegt.

Viel Zeit zum Schlichten

Später habe er sein Interesse für Sozialpädagogik entwickelt und sich über den Beruf informiert. Bulut arbeitete nach erfolgreichem Studium in Jugendzentren und war schließlich der erste Schulsozialarbeiter an einer Grundschule in Hannover. Besonders gut gefalle ihm an seinem Beruf, wie die Kinder mit viel Fantasie an eine Sache herangingen und Lösungen suchten, sagt er. Manchmal gebe es aber auch Momente, wo es anstrengend sei. „Man braucht oft viel Zeit zum Schlichten, nicht alle Kinder sind gleich, man muss ein Gefühl dafür entwickeln“, erklärt er.

Die Kinder und ihre Sorgen nimmt der Sozialpädagoge auch mit in den Feierabend. Sicherlich sei es professionell, wenn man abschalte – aber ihm gelänge es nicht immer.

Bevor die Pause zu Ende geht, bildet sich um Bulut noch eine kleine Traube von Kindern. Ahmed, Emir, Noel, Muhammed, Kaan, Rosel, Arian, Cem und Luca wollen noch schnell wissen, wie es ihrem Schulsozialarbeiter geht. Es wird gescherzt und gelacht, dann gehen alle ihren Weg – die Schülerinnen und Schüler in ihre Klassenräume. Und Bulut eilt zur nächsten Konferenz.

Von Heike Baake