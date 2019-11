Seelze

Ein Teilbereich der Mensa im Neubau der Brüder-Grimm-Schule in Letter ist von einem Wasserschaden betroffen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bis das feuchte Material ausgetauscht und die Trocknung abgeschlossen ist, wird der Betrieb der Mensa in den Altbau der Ganztagsgrundschule verlegt. „Dieser Bauschaden ist sehr ärgerlich und verlangt allen Beteiligten und insbesondere der Schule große Flexibiliät ab“, sagt Andrea Kaemmerer, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Freizeit im Rathaus. „Da ist es natürlich sehr gut, dass wir den Altbau als Ausweichquartier für die Mensa nutzen können“, ergänzt sie.

Schaden über Versicherung abgedeckt

Aktuell sind in dem betroffenen Abschnitt der Mensa Trocknungsgeräte aufgebaut. Die beauftragten Firmen arbeiteten intensiv daran, den entstandenen Schaden zu beheben, sagt Kaemmerer. Die Kosten dafür, deren Höhe noch unklar ist, sind über eine Versicherung abgedeckt. Der Unterrichtsbetrieb bleibt uneingeschränkt möglich.

Der Neubau der Brüder-Grimm-Schule wurde nach den Sommerferien offiziell in Betrieb genommen. Der erste Bauabschnitt war im August nach rund zweijähriger Bauzeit abgeschlossen worden. Rund 12,6 Millionen Euro hat die Stadt in den Neubau der Schule investiert. In einem zweiten Bauabschnitt soll der marode Mitteltrakt abgerissen werden und der Neubau durch Umkleiden, Sporthalle und Flur im Südbereich weitere Räume erhalten. Wenn der Mittelbau beseitigt worden ist, soll die dadurch frei werdende Fläche für die Erweiterung des Schulhofs genutzt werden.

Von Sandra Remmer