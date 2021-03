Der Bau eines Mehrfamilienhauses an der Goltermannstraße führt zu Verkehrsbehinderungen in Seelze. Um die Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge zu garantieren, gibt es Halteverbotszonen.

Um Feuerwehrkräften im Notfall eine Zufahrt in die Gustav-Adolf-Straße, Goltermannstraße, Mozartstraße und Bachstraße in Seelze zu ermöglichen, werden die Halteverbote an den Kreuzungen verlängert. Quelle: Curdt Blumenthal