Seelze

Die rot-weißen Wunschzettel sind bereits gedruckt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am ersten Advent eröffnet das Heimatmuseum um 15 Uhr unter dem Motto „Weihnachtsmänner sind unter uns“ seine Weihnachtsausstellung. „Diese Sonderausstellung richtet sich vor allem an Kinder“, erklärt Waltraud Gertz, stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins. Umgeben von weihnachtlichen Dekorationen bekommen sie dann sogar die Gelegenheit, ihren Wunschzettel auf einer alten Olympia-Schreibmaschine anzufertigen. Diese kam während der Kinderferienaktion des Museums bei den jüngeren Besuchern besonders gut an und soll nun auch die Sonderausstellung bereichern.

Die Wunschzettel sind gedruckt und warten darauf, von den Kindern beschrieben zu werden. Quelle: Heike Baake

Die weihnachtlichen Dekorationen, die die Organisatoren derzeit noch aufbauen, lassen sich nicht zählen. Sie kommen aus einem privaten Haushalt und wurden dem Museumsverein für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Weihnachtsmänner in allen Größen und verschiedenen Materialien von Holz bis Plüsch sollen bei der Sonderausstellung viele Kinderaugen zum Leuchten bringen. An Stellwänden, auf den Fensterbänken und in den Vitrinen werden die unterschiedlichen Exponate ausgestellt.

Leseecke für kleine Besucher

„Es sind auch zahlreiche Werbeartikel dabei“, verrät Gertz. Dazu gehöre unter anderem ein Rama-Deckel mit aufgedrucktem Weihnachtsmann, aber auch viele verschiedene Getränkedosen. Vieles dürfte die Museumsbesucher ins Staunen bringen – dafür könnte ein weihnachtlicher Eiskratzer oder ein Bierhumpen in Form eines Weihnachtsmannes sorgen. Ob Seifenspender, Kaffeetasse oder Toilettenpapier – wer weihnachtliche Dekorationen mag, der dürfte bei dieser Ausstellung auch manche Inspiration finden. Ein singender Weihnachtsmann auf einem Motorrad gehört zu den ausgestellten Spieluhren, die klingend in Weihnachtsstimmung versetzen.

Die Ausstellung präsentiert auch Coca-Cola-Produkte. Quelle: Heike Baake

Für die kleinen Besucher, die etwas Ruhe suchen, steht eine gemütliche Leseecke bereit. Dort können sie sich zurückziehen und in den ausgestellten Weihnachtsbüchern schmökern. „Wir werden alle Kindergärten und Schulklassen gesondert anschreiben und auf die Sonderausstellung aufmerksam machen“, sagt der Vorsitzende des Museumsvereins, Knut Werner. Diese Information, so hoffe er, würde auf diesem Weg viele Eltern erreichen. Neben Werner und Gertz setzt sich auch Nannette Bystron als neu gewählte dritte Vorsitzende für die Sonderausstellung ein.

Adventskalender und verschiedene weihnachtliche Hampelmänner umgeben die Wunschzettelstation. Quelle: Heike Baake

Lesung und Musik

Noch vor der Eröffnung der Weihnachtsausstellung wird Rainer Künnecke als Reitergeneral Michael von Obentraut am Freitag, 26. November, das Heimatmuseum besuchen. Von 16 bis 20 Uhr liest er in der Schulstube im Rahmen des Weihnachtszaubers der HGS (Handel und Gewerbe in Seelze) Weihnachtsmärchen vor. Die obere Etage des Museums ist dann allerdings nicht geöffnet.

Die Weihnachtsausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Museums, immer sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr, vom 28. November bis zum 9. Januar besucht werden. In der Adventszeit werden zusätzliche Aktionen angeboten: Am 5. und 12. Dezember spielt Christoph Slaby von 15 bis 16 Uhr adventliche Lieder auf dem Keyboard. Und am 19. Dezember gibt es von 15 bis 17 Uhr ein Erzählcafé, bei dem sich die Besucher über Weihnachtsbräuche austauschen können.

Von Heike Baake