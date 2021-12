Letter

Auf dem Kastanienplatz steht jetzt der Weihnachtsbaum. Die 52 Jahre alte Tanne mit einer Höhe von 18 Metern wurde von der Familie Basista aus der Nordstraße gespendet. Mitarbeiter der Firma Pöpperling haben den rund 1,6 Tonnen schweren Baum, der zuvor gekürzt worden war, mit einem Tieflader zum Kastanienplatz gebracht. Dort wurde der Fuß des Stammes mit einer Motorsäge so bearbeitet, dass er passgenau in die auf dem Platz befindliche Bodenhülse gestellt werden konnte. Vom Tieflader wurde der Weihnachtsbaum mit einem Kran gehoben, schwebte für einige Minuten in der Luft, bis er mithilfe von Gurten in die Bodenhülse manövriert und dort befestigt wurde.

Zur Galerie Der Weihnachtsbaum in Letter steht. Für das Aufstellen waren Spezialisten mit schweren Maschinen im Einsatz.

Letter ist spät dran

Mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes ist Letter etwas spät dran. Das hatte bei einigen Letteranern für Unmut gesorgt, die darauf hinwiesen, dass der Baum in Seelze schon seit Ende November auf dem Platz vor dem Alten Krug steht. Der Ortsrat Letter habe seit Jahren mit einer Firma zusammengearbeitet, nachdem die Ortsfeuerwehr Letter aus Sicherheitsgründen diese Aufgabe abgelehnt habe, sagte Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth. „Das hat auch immer gut geklappt.“ Das Unternehmen habe zu einem sehr günstigen Freundschaftspreis gearbeitet, doch in diesem Jahr die Arbeit nicht erledigen können.

Schließlich sei die Firma Pöpperling kurzfristig eingesprungen, ebenfalls zu einem Sonderpreis. Damit dürfte jetzt auch für den Ortsbürgermeister eine etwas ruhigere Phase beginnen. Denn der Baum hatte Letter bewegt. „20 E-Mails und Telefonanrufe sowie Facebook- und Whatsapp-Anfragen haben mich wegen Weihnachtssternen und Baum erreicht, und ich traue mich bei Tageslicht kaum noch auf die Straße“, hatte Hackbarth dem Ortsrat mitgeteilt.

Von Thomas Tschörner