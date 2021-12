Harenberg

Die Barbara-Kirchengemeinde bietet am Freitag, 24. Dezember, von 14 bis 17 Uhr als Alternative zum ausfallenden Krippenspiel einen Weihnachtsweg an. Mit diesem Angebot möchten die Organisatoren besonders Kinder und ihre Familien zu einem zwei Kilometer langen Spaziergang durch den Ort einladen.

Anmeldung erforderlich

Los geht es am Gemeindehaus über einen Rundweg mit vielen Stationen der Weihnachtsgeschichte bis hin zur Krippe an der Kirche. Wer den Weg abgehen möchte, muss sich anmelden. Eine Anmeldeliste ist in einer Kiste vor dem Gemeindehaus ausgelegt. Pro angegebener Uhrzeit darf sich nur eine Gruppe eintragen. Darüber hinaus müssen die Kontaktdaten einschließlich der Telefonnummern ausgefüllt in den Briefkasten des Pastors gesteckt werden.

