Mit so einer Überraschung hatten Melanie und Jan-Henrik Schuseil zu ihrer standesamtlichen Trauung am Freitag nicht gerechnet: Zu ihrem großen Termin wurden sie mit einer weißen Hochzeitskutsche chauffiert. „Das ist ein Geschenk von meiner Mama“, freute sich die Braut. Am Rathaus bestaunten etliche Passanten Pferde, Kutsche und natürlich das Brautpaar.

Grillparty mit Musik und Tanz

Seit vier Jahren sind die Schuseils ein Paar und wohnen nicht mehr in Seelze. „ Heiraten wollten wir aber in unserer Heimat. Hier sind wir aufgewachsen, hier haben wir viele Freunde“, erzählt Melanie Schuseil. Die standesamtliche Trauung feierten sie im kleinen Kreis mit 35 Personen im heimischen Garten mit einer Grillparty, Musik und Tanz. Die geplante kirchliche Trauung in Altgarbsen, die für April vorgesehen war, haben sie aufgrund der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben.

Pferde aus der Lüneburger Heide

Pferde und Kutsche sind extra zu diesem Termin aus Soltau angereist. „Die Pferde werden in einem Lastkraftwagen transportiert und die Kutsche auf einem Trailer“, erzählt Felix Ostermeier von der Firma Friedrichs-Hof. Gemeinsam mit seiner Kollegin ist er aus der Lüneburger Heide angereist. Eine Hochzeit, so erzählt er, sei etwas Besonderes, worüber er sich immer wieder freuen könne.

Wenige Trauungen abgesagt

In Seelze gaben sich in diesem Jahr bereits 50 Paare das Ja-Wort. „Wir hatten auch ein paar kurzfristige Absagen“, erzählt Standesbeamtin Renate Wiborg. Fünf Paare seien von ihrem Termin zurückgetreten und hätten ihn auf einen anderen Ort oder anderen Zeitpunkt verschoben. Die Trauungen seien trotz Corona-Pandemie aber sehr entspannt, berichtet sie. Bis zu zehn Personen dürfen während der Zeremonie im Trauzimmer anwesend sein. „Es besteht aber keine Maskenpflicht, wir sitzen alle weit genug auseinander“, versichert Wiborg. Etwas sei allerdings ungewohnt, dem Brautpaar nach der Trauung nicht die Hände zu schütteln, sagt sie.

