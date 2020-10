Seelze

Werner Huckschlag ist am Dienstag im Alter von 75 Jahren plötzlich verstorben. Der Seelzer gehörte 47 Jahre der CDU an. „Wir sind tief betroffen“, sagte der stellvertretende Ortsbürgermeister Werner Brzuska. Über Jahrzehnte war der gelernte Versicherungskaufmann kommunalpolitisch in diversen Gremien tätig. Der im Februar 1945 geborene Träger der Ehrenmedaille der Stadt Seelze, die ihm am 15. Dezember 2016 verliehen worden war, war von Juli 1974 bis Ende Oktober 2016 Mitglied des Ortsrates Seelze. Von November 2006 bis Ende Oktober 2016 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Ortsbürgermeisters.

„Wir werden ihn nicht vergessen“

Außerdem gehörte Huckschlag von November 2006 bis Ende Oktober 2016 dem Rat der Stadt Seelze an. Er war Mitglied in diversen Ausschüssen. Darüber hinaus war er im Zweckverband der Volkshochschule Calenberger Land aktiv, zeitweise als Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung. Er gehörte mehrere Jahre dem Seniorenbeirat sowie dem Beirat des DRK-Kindergartens Seelze und der Begleitkommission Seelze-Süd an. Engagiert war er in der katholischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit. Huckschlag war außerdem kulturell sehr interessiert. Er unterstützte das 1999 ins Leben gerufene Musikfestival Seelze (MuSe), bei dem er unter anderem mit Werner Brzuska zu den Helfern der ersten Stunde gehörte. Und er zeigte auch selbst künstlerisches Talent: Bei der vom Ortsrat Seelze organisierten Karnevalsparty für Senioren „ Seelze wie es singt und lacht“ war er regelmäßig dabei, setzte er sich selbst die Narrenkappe auf und unterhielt das Publikum mit einer Büttenrede. „Wir werden ihn nicht vergessen“, sagte Brzuska.

Von Thomas Tschörner