Seelze

Die Altpapier- und Glascontainer an der Humboldtstraße können am Dienstag, 17. August, in der Zeit von 6 bis 17 Uhr nicht genutzt werden. Grund dafür sind Kranarbeiten auf dem unmittelbar angrenzenden Schulgrundstück der Regenbogenschule zum Aufbau der Modulbauten.

Ausweitung auf Folgetag möglich

Der Parkplatz der Wertstoffinsel wird an diesem Tag zur Aufstellung des großen Krans benötigt und muss deshalb abgesperrt werden. Falls die Arbeiten nicht abgeschlossen werden können, kann es am Mittwoch, 18. August, noch zu Behinderungen kommen. Die Stadt Seelze bittet um Verständnis.

Von Heike Baake