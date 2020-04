Seelze

Die aktuelle Situation fordert Seelzer auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Für die Bewohner von Seniorenheimen zählt der Kontakt zu Angehörigen zu den wichtigen Dingen im Leben. Da deren Besuche derzeit aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt sind, gehen die Senioren nun alternative Wege.

„Wir haben mit den Bewohnern Briefe an Angehörige geschrieben beziehungsweise sie beim Formulieren unterstützt“, berichtet Lena Kramer. Sie leitet die Ergotherapie im Kervita-Seniorenzentrum An den Grachten. Aber auch am digitalen Fortschritt haben die Bewohner großes Interesse. Inzwischen kennen sie sich mit Programmen wie Skype aus und haben schon fleißig geübt.

Anzeige

„Haben tolle Erfahrungen gemacht“

„Die Angehörigen ziehen mit und haben sich ebenfalls mit der Form der Bildkonferenz auseinandergesetzt“, sagt Kramer. Was die Ergotherapeutin besonders freut: „Selbst für Menschen mit demenziellen Erscheinungen ist Skype eine tolle Möglichkeit, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben“. Demenzkranke trifft die fehlende Möglichkeit, Besuch zu empfangen, ganz besonders hart. „Aber wir haben tolle Erfahrungen machen können. Die Angehörigen wurden, auch wenn sie nur auf dem Bildschirm erschienen, identifiziert.“

Weitere HAZ+ Artikel

Auch wenn sich die aktuelle Situation sicher niemand gewünscht hat, bewahrheitet sich doch ein Sprichwort: Not macht erfinderisch. Im Fall der Seniorenbetreuung in Seelze ganz besonders. Denn auch in den anderen Einrichtungen werden die Möglichkeiten der digitalen Bild- und Tonübertragung derzeit intensiv genutzt, um den Bewohnern Teilhabe am Leben ihrer Angehörigen zu ermöglichen. „Das wird auch zukünftig so bleiben“, ist sich Ergotherapeutin Kramer ziemlich sicher. Ob Andacht oder Videokonferenz – ein bisschen wird der PC zum Fernseher, nur dass der Inhalt viel persönlicher ist.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde