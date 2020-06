Seelze

So langsam kehrt wieder etwas Normalität in das Leben von Familie Huwald ein. Tochter Tilda (fünf) geht seit einigen Tagen wieder in eine Notbetreuungsgruppe im Kindergarten, Sohn Tjark (neun) besucht wieder die 4. Klasse in der Regenbogenschule und Tochter Talia (13) kann wieder im Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) unterrichtet werden. Das alles war mit der Schließung der Schulen am 16. März als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie wochenlang nicht möglich.

Tatjana Huwald fand es nicht gerecht, dass die Stadt von Eltern systemrelevanter Berufe für die Notbetreuung ihrer Kinder wieder Gebühren zahlen sollen und hatte sich deshalb bei dieser Zeitung gemeldet – auch wenn sie persönlich gar nicht betroffen war. Mit drei Kindern unterschiedlichen Alters präsentieren die Huwalds nahezu mustergültig das Leben einer Familie in Corona-Zeiten.

Tatjana Huwald, die nun wieder als Förderschullehrerin arbeiten kann, sieht, dass Kinder und Jugendliche von der Pandemie mehr als andere Bevölkerungsgruppen aus der Bahn geworfen wurden. „Allgemein macht das viel mit den Kindern, deren Leben sich komplett geändert hat.“ Die Kinder hätten keine Schule mehr gehabt, die Hobbys brachen weg, Treffen mit Freunden sei nicht mehr möglich gewesen. Auch Besuche bei Oma und Opa wurden gestrichen. Und selbst die Spielplätze waren dicht. „Da ist unwahrscheinlich viel auf Kinder eingeprasselt.“

Besonders für Tilda seien einige Veränderungen unheimlich gewesen. „Früher ist sie gern mit zum Einkaufen gegangen, inzwischen hält sie es für gefährlich.“ Für kleinere Kinder sei es beängstigend, wenn alle Mund-Nasen-Masken tragen. Denn sie könnten nicht mehr am Gesichtsausdruck erkennen, ob die Menschen auf sie freundlich reagieren, so die Mutter

Kinder müssen neuen Alltag lernen

Ihre Familie habe noch Glück gehabt, sagt Tatjana Huwald. Es gebe am Haus einen Garten. Und weil sie drei Kinder habe, sei auch das Spielen mit den Geschwistern möglich gewesen. Die 13-jährige Talia fand das Lernen allein vor dem Computer letztlich sogar vorteilhaft. „Das ist besser, weil es ruhiger ist als im Unterricht.“ So könne sie sich besser konzentrieren. Ihre Mutter sieht aber auch eine große Herausforderung im häuslichen Lernen. Die Schüler müssten gut mit dem Computer umgehen können. Dazu gehörte auch, den Umgang mit der Lenrplattform iServ zu lernen und natürlich Termine einzuhalten. Und natürlich müsse die technische Ausstattung stimmen. Während ihre Tochter einen Computer mit Drucker habe, hätten einige ihrer Mitschüler lediglich ein Smartphone. Das Georg-Büchner-Gymnasium habe deshalb Laptops zum Ausleihen angeboten. Ihr Sohn Tjark habe dagegen das Material ausgedruckt erhalten.

Schulzeit statt Corona-Ferien

In ihrer Familie sei von Anfang an klar gewesen, dass auch zu Hause weiterhin Schulzeit und keine Corona-Ferien seien. Dies hätten ihre Kinder auch akzeptiert – aber auch die Pausen eingefordert. Laut der Mutter hätten sich alle Lehrer bemüht und standen für Fragen zur Verfügung. Dennoch müssten die Schüler ihren ungewohnten Alltag selbst organisieren. „Viele Kinder werden dabei leider auf der Strecke bleiben“, vermutet Tatjana Huwald. Sie vermutet, dass der Bildungsschere größer werden wird. Besonders, wenn Eltern ihren Kindern nicht helfen könnten oder sich schlicht nicht für die schulischen Leistungen ihres Nachwuchs interessieren. Dennoch sei die Zeit zwischen Homeoffice und Betreuung ihrer Kinder ein Spagat gewesen. „Ich habe die Fünfjährige schon mal vor den Fernseher gesetzt, um Talia oder Tjark was erklären zu können.“

Lockerungen bringen neue Herausforderungen mit sich

Mit den Lockerungen kämen nun neue Herausforderungen auf die Kinder zu. Sie selbst sei an ihre Schule zurückgekehrt. Und auch für ihren Mann Torsten ist die Kurzarbeit bei VW beendet. „Die Wirtschaft wird wieder hochgefahren, die Kinderbetreuung wurde dabei nicht bedacht“, sagt Torsten Huwald. Es wäre sinnvoll gewesen, die Sportvereine viel früher wieder mit einzubinden. Denn viele Bewegungsabläufe seien mit Abstand kontaktlos möglich. Kinder hätten zudem ein anderes Zeitgefühl, sagt Tatjana Huwald. Was für Erwachsene schnell verginge, käme ihnen sehr lang vor. Deshalb hätten auch die Spielplätze früher wieder geöffnet werden sollen, natürlich mit den Corona-Abstandsregeln. Torsten Huwald vermisst einen Gesamtplan. Die Lockerungen seien gut. „Aber das große Ganze fehlt“, sagt er. Stattdessen gebe es viel Stückwerk, was in einer Kommune gelte, sei in der benachbarten längst nicht so.

Die Corona-Krise hat auch die Urlaubspläne der Huwalds über den Haufen geworfen. Sie hatten Ferien in Italien geplant – doch als das Coronavirus dort angekommen war, entschieden sie sich für Frankreich. Auch dieser Plan konnte nicht mehr verwirklicht werden.

Von Thomas Tschörner