Gümmer

Seit etwa zwei Jahrzehnten ist eine Fläche zwischen Mittellandkanal und Bundesstraße 441 im Süden Gümmers sich selbst überlassen gewesen. Das etwa sechs Hektar große Areal beherbergt diverse Tier- und Pflanzenarten, wie etwa Grashüpfer, Kaninchen und Hagebutten. Nach Einschätzung von Gümmers Ortsbürgermeister Christian Schomburg, der auch Bezirksvorsitzender des Landvolkes ist, wird die kleine Idylle aber bald verschwinden. Denn dort ist ein Solarpark geplant – ein Projekt, das der Rat der Stadt Seelze bereits im Januar befürwortetet hatte.

Boden ist unbelastet

Schomburg stellt klar, dass er nicht generell gegen Fotovoltaik ist. „Es hätte aber die Chance gegeben, die Anlagen auf Dächern großer Hallen in Garbsen oder Groß Munzel zu installieren“, sagt er. Auf Freiflächen halte er dagegen Solaranlagen für deplatziert. Nicht zuletzt aus Artenschutzgründen, verweist Schomburg auf den sogenannten Niedersächsischen Weg, den Landwirtschaft und Naturschutzbund ausgehandelt hatten. Die Flächen am Mittellandkanal seien genutzt worden, um dort den Aushub der Kanalverbreiterung abzulagern. „Es ist zwar oft die Rede von Spülfeld oder Halde, aber das ist unbelasteter Boden.“ Weil in dem Aushub auch sehr viele Steine waren, ist das Gelände für die Landwirtschaft ungeeignet. Deshalb hätte sich die Fläche seit zwei Jahrzehnten naturnah entwickeln können.

Raum für Büsche und Vogelschwärme

Während zwei Bereiche, auf denen höhere Bäume stehen, für den Bau des Solarparks nicht angetastet werden sollen, werden andere Flächen dafür in Anspruch genommen. Dort stünden aber zwei bis drei Meter hohe Büsche, unter anderem mit Hagebutten, erklärt Schomburg. Im Winter machten dort Vogelschwärme Station. „Das wird es dann so nicht mehr geben.“

Die Fläche am Kanal ist in den vergangenen Jahrzehnten sich selbst überlassen gewesen. Quelle: Thomas Tschörner

Solarmodule werden aufgeständert

Die Fotovoltaikmodule will die Firma Sunera Erneuerbare Energien GmbH in zwei Teilbereichen auf einer insgesamt rund vier Hektar großen Fläche aufstellen. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Anlage Strom für etwa 850 Haushalte liefert und einen Beitrag zur Einsparung von Kohlendioxid leistet. Weil die Module auf Stahlkonstruktionen aufgebaut werden, sollen sie mindestens 80 Zentimeter über dem Boden stehen. Die Maximalhöhe wird mit 2,80 Meter angegeben. Wegen der aufgeständerten Bauweise bleibe das Areal ein Rückzugsgebiet für Vögel, Insekten und Kleinsäuger, hatte Sunera betont. Da es sich um ein Brachgelände handelt, sieht die Firma auch keine Konkurrenz zu Wohnungsbauvorhaben oder zur Landwirtschaft. Zudem ließen sich die aufgeständerten Solarpaneels nach einer 25-jährigen Laufzeit problemlos zurückbauen. Größere Flächenversiegelungen seien nicht geplant.

Ortsbürgermeister bleibt skeptisch

Auch wenn Sunera den Solarpark weiter als Rückzugsgebiet für Vögel, Insekten und Kleinsäuger sehe, werde das Gelände sich aus Naturschutzsicht verschlechtern, sagt Schomburg. Die geordnet stehen Module könnten eben nicht mit der aktuell existierenden verwilderten Fläche verglichen werden. Schomburg gibt außerdem zu bedenken, dass die Stadt für die vielen Bauvorhaben weitere Ausgleich- und Ersatzflächen brauchen werde. Auch deshalb sei es nicht klug, das Gelände für den Solarpark zu opfern.

Von Thomas Tschörner