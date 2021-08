Lohnde

Ortsbürgermeister Wilfried Nickel kandidiert nicht noch mal für den Ortsrat Lohnde und will auch nicht mehr Ortsbürgermeister werden. „Nach 25 Jahren ist es irgendwann mal gut, ich gehe aber nicht im Groll“, betont der Sozialdemokrat, der aber erneut für den Rat der Stadt Seelze kandidiert und damit der Kommunalpolitik der Obentrautstadt erhalten bleibt.

Familie muss mitziehen

Nickel hat seit November 1996 einen Sitz im Ortsrat Lohnde und im Rat. Er war von Anfang an der Stellvertreter des damaligen Ortsbürgermeisters Viktor Galle (SPD), den er im Jahr 2006 ablöste. Seit drei Wahlperioden bekleidet der Lohnder damit das Amt des Ortsbürgermeisters. Seit acht Jahren ist er zudem Erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt. „Das muss man mit Herzblut und Engagement machen, man darf nicht auf die Zeit gucken“, nennt Nickel als Voraussetzung für einen Ortsbürgermeister. Wichtig sei, dies vorher mit der Familie abzuklären. „Das muss mitgetragen werden, sonst kann man das Amt nicht ausfüllen.“

Ortsbürgermeister Wilfried Nickel hat immer versucht, Lohnde weiter nach vorn bringen. Quelle: Thomas Tschörner

Bürgerhaus und Abfallbetrieb sind Dauerthemen

Nicht immer sei alles einfach gewesen, zieht Nickel eine Bilanz der vergangenen Jahre. Immer wieder habe der Ortsrat um das sanierungsbedürftige Bürgerhaus kämpfen müssen, dessen Schließung die Stadt mehrfach diskutiert hatte. „Das ist ganz schön an die Nerven gegangen.“ Glücklicherweise sei aber immer etwas geschehen, zuletzt sei der feuchte Keller saniert worden. Somit sei das Gebäude weiter für die Bürger zugänglich. Nickel betont, dass praktisch alle Vereine und Organisationen Lohndes das Gebäude nutzen, die im Falle einer Schließung vor großen Problemen stünden. „Als Ortsbürgermeister kann man was bewegen, aber vieles wird dann doch auf der höheren Ebene gekippt.“ Dies sei unter anderem bei dem in Lohnde umstrittenen Abfallbetrieb – auch als Mineralstoffhandel bezeichnet – so gewesen. Der Rat hatte für das Projekt grünes Licht gegeben.

Ortsbürgermeister Wilfried Nickel freut sich über die renovierten Sitzbänke in Lohnde. Quelle: Michael Scheller

Zukunft von Tempo-30-Zone ist unklar

Lange habe der Ortsrat zudem um Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt kämpfen müssen. Letztlich sei die Geschwindigkeitsreduzierung nur eingeführt worden, weil es Straßenschäden gab. „Wir müssen sehen, wie es werden wird, wenn die Straße neu gemacht worden ist.“

Lesen Sie mehr: Alle Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Seelze

Ortsbürgermeister hat viele positive Erinnerungen

Insgesamt überwiegen für Nickel aber die positiven Erinnerungen. Er sei mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. „Ich habe so viele nette und engagierte Menschen getroffen, die sich einbringen und mithelfen“, sagt er lobend zu den Lohndern. Er sei eigentlich auch immer freundlich empfangen worden. Einer der großen Erfolge sei die Ansiedlung des Edeka-Marktes gewesen. Jetzt sei die Erweiterung des Marktes geplant, dessen Verkaufsfläche von derzeit 800 Quadratmeter auf 1200 Quadratmeter vergrößert werden soll. „Das ist eine erfreuliche Geschichte.“ Der Ortsrat habe zudem viele Aktionen auf die Beine gestellt. Als Beispiele nennt Nickel die Seniorenfeiern, den Neujahrsempfang und den Haus- und Hofflohmarkt, der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal organisiert wird. „In Kontakt mit den Menschen zu bleiben war mir wichtig.“ In den vergangenen Jahren wurden auch die schönsten Gärten und der schönste Weihnachtsschmuck gewürdigt.

Ortsbürgermeister ist zu sprechen Ortsbürgermeister Wilfried Nickel lädt für Donnerstag, 26. August, zu seiner Sprechstunde ein. Von 16.30 bis 17.30 Uhr steht er in der Bäckerei Langrehr bei Edeka Schnobl für Gespräche, Fragen und Anregungen zur Verfügung. Es gibt Kaffee und Kuchen. Außerdem nimmt der Ortsbürgermeister Anmeldungen für den vom Ortsrat organisierten zehnten Lohnder Haus- und Hofflohmarkt entgegen, bei dem die Bürger am Sonntag, 5. September, von 11 bis 16 Uhr vor ihren Grundstücken, Garagen, Häusern und Höfen Flohmarktartikel verkaufen können. Dafür ist eine Anmeldegebühr von 3 Euro zu zahlen, die für den Druck von Teilnehmerlisten und den Kauf von Standmarkierungen verwendet wird.

Wilfried Nickel als Schiedsrichter bei Karate-Landesmeisterschaften in Seelze. Quelle: privat

Amt und Karate haben Nickel geformt

Auch wenn er nun aufhöre, habe er die Aufgaben des Ortsbürgermeisters mit Freude gemacht, sagt Nickel. Es dürfe nicht vergessen werden, dass es sich um ein Ehrenamt handelt. Er hoffe, dass sein Nachfolger den Ball aufnehme und fortführe, was er angestoßen habe. „Es hat Spaß gemacht und mich auch geformt.“ Energie habe er aber auch aus seiner zweiten großen Leidenschaft – Karate – gezogen. „Auch Karate hat mich geformt und gelehrt, zielstrebig den Weg zu gehen“, sagt der Träger des 6. Dans. So habe er eine Menge erreicht. Selbstkritisch räumt er ein, dass er oft zu gutmütig gewesen und dann an Grenzen gestoßen sei. „Man ist eben nicht für alles im Ort verantwortlich – ich kann auch nichts dafür, wenn die Post drei Tage nicht kommt.“

Von Thomas Tschörner