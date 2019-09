Letter

„Ohne Sie wäre die Stadt Seelze ärmer“, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn am Dienstag vor mehr als 200 Gästen im Festzelt in Letter – und meinte damit die vielen Ehrenamtlichen, die sich vor ihm versammelt hatten. Zum sechsten Mal hat die Stadt den Ehrenamtspreis Seelzer Dialog vergeben und Menschen, Gruppen sowie Vereine ausgezeichnet, die sich mit ihrem Einsatz besonders für das Gemeinwohl der Stadt verdient gemacht haben. Bis Mitte Juni konnten Vorschläge eingereicht werden, letztlich hat die Jury aus insgesamt 17 Nominierungen die drei Gewinner ausgewählt.

Erstmals stellten sich alle Nominierten in einem rund 13-minütigen Video vor, darunter Aktive aus den Stadtteilen, wie Manuela Seigwasser aus Lohnde, und der Verein Letter-fit, Trainer von Sportvereinen, wie Ingo Choina und Holger Geweke vom Turnverein Lohnde, und Jürgen Bombien, der bei der Lebenshilfe die Judoka trainiert. Nominiert waren auch Mitglieder von Feuerwehren, Elterninitiativen und Musikvereinen. „Das Ehrenamt stärkt die Gemeinschaft und ist unverzichtbar“, so ihr Credo.

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr drei Einzelpersonen: Lathwehrens Altbürgermeister und Heimatforscher Heinrich Bremer, Naturschützer Willi Raabe und Steffen Hospodarz, der nicht nur das Modern Sounds Orchestra und das Jugendblasorchester Seelze aufgebaut hat, sondern mit dem Projekt Musik macht stark auch Kinder aus benachteiligten Familie kostenlos an die Musik heranführt. Sie alle bekamen als Preis eine kleinere Version der Bronzeskulptur „Dialog“, die der Künstler Wolfgang Tiemann 1999 auf dem Rathausplatz installiert hat.

Einsatz für den Naturschutz in Seelze

Die Nominierung des 80-jährigen Willi Raabe sei durch einen Garbsener erfolgt, sagte Laudator Schallhorn. „Das zeigt, dass er auch über das Seelzer Stadtgebiet hinaus wirke und bekannt sei.“ Der Seelzer war Mitglied im Ortsrat und im Rat und setze sich seit 2001 als Naturschutzberater der Stadt für die Belange von Bienen, Vögeln und Bäumen ein.

Dabei sei er auch ein Praktiker, der anpacke, hobt Schallhorn hervor: „ Willi Raabe baut Krötenzäune, setzt Wespennester um und baut Behausungen für Fledermäuse.“ Er rede nicht nur, sondern fordere auch Ergebnisse ein. „Ich werde mit dem Naturschutz weitermachen bis ich umfalle“, sagte der Geehrte, als er auf der Bühne im Festzelt seinen Preis entgegennahm.

Willi Raabe (links) nimmt seinen Preis von Bürgermeister Detlef Schallhorn entgegen. Quelle: Linda Tonn

„Gründer, Initiator, Motivator“

„Musik spielt im Leben des Preisträgers eine große Rolle“, kündigte Laudator Knut Werner den zweiten Gewinner des Seelzer Dialogs, Steffen Hospodarz, an. Seit 25 Jahren engagiere er sich in dem von ihm gegründeten Verein Jugendblasorchester Seelze (JBO). Hospodarz spielt selbst in einem der Ensembles, dem Modern Sounds Orchestra (MSO) mit, er war zehn Jahre lang Dirigent und gehört heute als Kassenwart zum Leitungsteam.

„Besonders die Jugendarbeit liegt ihm am Herzen“, so Werner. Durch das Projekt Musik macht stark hätten mehr als 200 Kinder aus sozial benachteiligten Familien die Chance bekommen, kostenlos ein Schlag- oder Blasinstrument zu lernen. „80 von ihnen spielen mittlerweile in den Jugendorchstern des Vereins.“ Das sei einzigartig in der Musiklandschaft, sagte Werner und lobte Hospodarz als „Gründer, Initiator und Motivator“.

Bescheiden nahm der Ausgezeichnete seinen Preis entgegen. „Meine Leistung ist auch immer die Leistung eines Teams“, so Hospodarz.

"Meine Leistung ist immer auch die Leistung eines Teams": Steffen Hospodarz wurde unter anderem für das Projekt "Musik.Macht.Stark" und 25 Jahre Engangement beim Modern Sounds Orchestra und Jugendblasorchester Seelze ausgezeichnet. Quelle: Linda Tonn

Heimatforscher aus Lathwehren

Der dritte Preisträger, Heinrich Bremer aus Lathwehren, habe schon früh gelernt, was es heißt anzupacken, sagte Laudator Gerold Papsch. Von Anfang der Sechzigerjahre bis 1974 war Bremer Bürgermeister seines Ortes, seitdem erschließt er das dortige Archiv, von 1987 bis 1992 schrieb er regelmäßig Texte für die Seelzer Geschichtsblätter. „Er bereitet Geschichte auf und trägt sie hinaus“, so Papsch. „ Heinrich Bremer lässt die Menschen teilhaben an seinem Wissen, das ist seine große Stärke.“

Bürgermeister Detlef Schallhorn und Ladator Gerold Papsch gratulieren Preisträger Heinrich Bremer. Quelle: Linda Tonn

Der Geehrte bedankte sich für den Preis und hob auch die vielen Helfer hervor, die ihn bei all seinen Projekten immer wieder unterstützt hätten. Hilfe für sein neuestes Vorhaben – ein Insektenhotel auf dem Friedhof – fand der Preisträger direkt im Saal bei den rot-weißen (B)Engeln des TuS Seelze.

Zur Galerie Heinrich Bremer, Steffen Hospodarz und Willi Raabe heißen die Preisträger des diesjährigen Seelzer Dialogs. Sie wurden für ihr ehrenamtliches Engagement von der Stadt Seelze ausgezeichnet. Die Jury hatte aus 17 Nominierte ausgewählt.

Von Linda Tonn