Seelze

Es war das Jahr 1920, als von der Gemeinde Seelze die ersten Straßennamen vergeben wurden. Die Windhornstraße, sie liegt im Seelzer Stadtkern zwischen der Heimbergstraße im Osten und der Straße Am Kreuzweg im Westen (früher Bahnhofstraße), entwickelte sich dabei zu einem kleinen Kuriosum. Seit einigen Wochen gibt es nämlich an der Straße nur noch ein Gebäude, das die Hausnummer 3 trägt.

Straße wir nach erstem Anwohner benannt

Die Schwarz-Weiß-Fotografie gibt einen Eindruck von der Windhornstraße um das Jahr 1950 wieder. Die Nummer 2 steht hinten links, die Nummer 3 hinten rechts. Die im Vordergrund abgebildeten Gebäude gehörten damals zur Bahnhofstraße, heute Am Kreuzweg. Quelle: Stadtarchiv Seelze

1878 nahm die Geschichte der Windhornstraße ihren Anfang. Der Vollmeier Goltermann Nr. 1 (Hof an der Leinestraße) verkaufte ein Grundstück östlich der Bahn­hofstraße an Heinrich Windhorn. Wie Norbert Saul vom Stadtarchiv der Stadt Seelze herausgefunden hat, war Heinrich Windhorn zwischen 1868 bis 1876 als Fährmann tätig und setzte Menschen von einem zum anderen Leineufer über. Außerdem wirkte er als Lein­weber. Später arbeitete Windhorn als Bahnwärter bei der Eisenbahn. Sein neu erbautes Haus erhielt die Brand­kataster-Nummer 71 und war bis zum Abriss 2020 unter der Adresse Windhornstraße 2 zu finden.

1910 oder 1911 wurde das Grundstück Windhorn um etwa ein Drittel durch Zukauf vergrößert. Heinrich Windhorn starb 1911, sein Sohn Heinrich, der 1877 geboren worden war, erbte das Haus. Erst 1912 wurde an der Südseite des Weges, gegenüber dem Haus Windhorn, von dem Eisenbahnarbeiter Fritz Borges das Haus Nr. 187, heute Windhorn­straße 3, gebaut. Rund 100 Jahre gab es in der Windhornstraße daher nur die beiden Hausnummern 2 und 3.

Eine Etage wird zur WG von Schülern

In den 1980-er Jahren war „die Windhorn“, wie sie damals von Jugendlichen genannt wurde, eine besondere Adresse für Jugendliche. Der inzwischen verstorbene Sonderschulpädagoge Dieter Zimmer und sein Sohn bewohnten das Dachgeschoss, während sie im ersten Stock vier Zimmer an Schüler vermieteten, die nicht mehr zu Hause leben wollten, berichtet der ehemalige WG-Mitbewohner Alptug Taskin. Drei von ihnen besuchten, wie Dieter Zimmers Sohn, das Georg-Büchner-Gymnasium, Taskin ging zur Tellkampfschule. In der Seelzer Wohngemeinschaft wurde gemeinsam gekocht und geklönt, und mit Grubel gab es sogar einen WG-Hund. Mit Ausbildungs- beziehungsweise Studienbeginn der Windhorn-Bewohner veränderte sich die Zusammensetzung der ursprünglichen Wohngemeinschaft. Die erste Generation, die meisten machten 1984 Abitur, schlugen ganz unterschiedliche Wege ein und studierten Architektur oder Chemie. Eine Bewohnerin wurde Außenhandelskauffrau, eine andere ist heute eine hoch gehandelte Westernreiterin- und Ausbilderin sowie im Horse- and Dogtrail erfolgreich. Mit Dieter Zimmer und seinem Sohn können sie die prägenden Jahre in den 1980-ern nicht mehr Revue passieren lassen, beide sind bereits verstorben. Nach dem Abriss ist auch das Gebäude an der Windhornstraße 2 nur noch auf Fotografien und in Erinnerungen präsent.

Von Patricia Chadde