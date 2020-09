Seelze

Die Wirtschaftsförderung Seelze hat unter örtlichen Unternehmen eine Umfrage durchgeführt, wie und ob sie sich an die neue Situation durch die Corona-Pandemie einstellen. Dabei wurde deutlich, dass jeder fünfte Betrieb Unterstützung bei der Frage nach neuen Zielgruppen und Geschäftsmodellen braucht. Daher bietet die Wirtschaftsförderung am Donnerstag, 17. September, das Webinar „Innovativ jetzt – Geschäftsmodelle im Wandel“ an.

Positive Beispiele werden vorgestellt

Der Inhalt wurde gemeinsam mit Hannoverimpuls und der Industrie- und Handelskammer Hannover entwickelt. Das einstündige Webinar, das jeder Teilnehmer vom heimischen Laptop aus verfolgen kann, beginnt um 15 Uhr. Es werden Beispiele vorgestellt, wie Unternehmen in der Krise ihre Geschäftsmodelle trend- und kundenorientiert weiterentwickeln konnten, um aktuelle Chancen zu nutzen und betriebliche Risiken zu verringern.

Unter dem Link https://www.xing-events.com/UTEJURP.html können sich Interessierte anmelden. Fragen beantworten auch die Wirtschaftsförderer Katja Volkhardt unter Telefon (05137) 828480 und Michael von Dewitz unter Telefon (05137) 828410.

Von Linda Tonn