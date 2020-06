Seelze

Wegen eines defekten Wasserschlauchs in einem Badezimmer in einer Wohnung im vierten Stock musste die Feuerwehr am Sonnabend um 21.45 Uhr in die Beethovenstraße 1 ausrücken. Ein Mieter hatte bemerkt, dass große Mengen Wasser aus den Steckdosen in seiner Wohnung austraten und alarmierte die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte das Wasser durch die Decken bereits mehrere Wohnungen und Kellerräume erreicht.

Weil der Mieter der Wohnung mit dem defekten Schlauch nicht zu Hause war, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen. Die Feuerwehrleute kappten die Leitung und nahmen das ausgetretene Wasser mit mehreren Wassersaugern auf. Zwei weitere betroffene Mieter mussten in einem Hotel untergebracht werden, da auch ihre Wohnung wegen des Wasserschadens nicht mehr bewohnbar ist.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Ortsfeuerwehr Seelze war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 12 Einsatzkräften vor Ort.

Von Sandra Remmer