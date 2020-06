Lohnde

Ist der im Bau befindliche Abfallbetrieb westlich der Hafenstraße in Lohnde eher ein Mäuschen oder doch ein Monster? So bringt Karikaturist Wolfgang Schulze den aktuellen Stand der Diskussion auf den Punkt: Während die CDU Lohnde die Ablagerung „übelster Abfälle“ im Dorf befürchtet und ein internationales Firmengeflecht am Werk und damit Lohnde von einem Ungeheuer bedroht sieht, hat die Stadtverwaltung Seelze derzeit keinen Zweifel daran, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. „Abfallbetriebsassoziationen“ hat Schulze seine neue Karikatur benannt.

Gut zwei Monate musste Wolfgang Schulze warten, bis seine Ausstellung besucht werden konnte. Quelle: Sandra Remmer

Ausstellung im Heimatmuseum

Der Seelzer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Geschehen in seiner Heimatstadt und wird derzeit mit einer Ausstellung im Heimatmuseum im Alten Krug gewürdigt. Rund 100 Zeichnungen hat Schulze für die Schau zusammengestellt, die unter dem Titel „Provinzspitzen – Karikaturen aus dem Nahbereich“ läuft. Allerdings hatte die Corona-Pandemie den offiziellen Eröffnungstermin am 15. März zunichte gemacht. Das Museum blieb wochenlang geschlossen und öffnete erst Mitte Mai wieder.

Seitdem können Schulzes Arbeiten sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr betrachtet werden, unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln. Während der Zwangspause für seine Ausstellung blieb der Künstler nicht untätig und brachte die neue Situation zu Papier. „Provinzspitzen“ wurde somit schon vor der ersten Besichtigungsmöglichkeit aktualisiert.

Von Thomas Tschörner