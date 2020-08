Seelze

Rund 140 Arbeiten aus den vergangenen 40 Jahren zeigt Wolfgang Schulze in seiner Ausstellung „Provinzspitzen – Karikaturen aus dem Nahbereich“ im Heimatmuseum Seelze. Doch der Künstler hatte Pech: Die Corona-Krise verhinderte nicht nur Mitte März die geplante Eröffnung. Schulze selbst hatte erst einen Tag vor der Eröffnung erfahren, dass es keine Vernissage geben wird. Danach blieb das Museum wochenlang geschlossen. Damit entfielen auch die vorgesehenen Intermezzi mit Kabarett und Musik ersatzlos.

Mit gekonntem Strich hat Wolfgang Schulze sein Selbstporträt „aufs Blatt geworfen“. Ab dem 15. März zeigt Seelzes Heimatmuseum weitere 126 Karikaturen mit Themen, die die Stadt bewegten. Quelle: Patricia Chadde

Künstler verschickt 60 Briefe

Zwar hat das Museum seit dem 15. Mai unter Corona-Bedingungen mit Hygienekonzept wieder geöffnet. Doch abgesehen von einer Pressenotiz gab es bislang keine Hinweise darauf. So wäre etwa ein Schaukasten am Museum hilfreich, meint der Karikaturist und Grafiker. Seit der Wiedereröffnung des Museums gebe es durchaus Besucher. Und die Leute, die gekommen seien, seien auch sehr interessiert gewesen. Die Besucher stammten aus Garbsen und Seelze. „In den letzten Wochen plätschert es“, sagt der Schulze. Er befürchtet deshalb, dass viele Menschen nichts von seiner Sonderausstellung erfahren haben. Und so hat der Karikaturist kurzerhand 60 Briefe an Freunde und Bekannte verschickt, um wenigstens in den letzten Wochen der Ausstellung mehr Menschen ins Museum zu locken. „Alles sehr schade“, schreibt er angesichts der geringen Besucherzahl. Aus der Zeitung habe er erfahren, dass die Ausstellung am 20. September enden soll, eventuell mit Weinausschank.

Ausstellung ist immer wieder aktualisiert worden

In der Sonderausstellung sind rund 140 Karikaturen des Seelzers zu sehen, die sich größtenteils auf Ereignisse in der Obentrautstadt und in Garbsen beziehen. „Davon sind 126 gerahmt“, sagt Schulze. „Dann sind aber immer wieder durch Corona angeregte Zeichnungen dazu gekommen.“ Der Künstler ist ein aufmerksamer Beobachter des Seelzer Stadtgeschehens. Immer wieder greift er zum Stift und setzt zeichnerisch die Themen um, die in der Obentrautstadt gerade passieren oder diskutiert werden. Viele seiner Zeichnungen sind in der Leine-Zeitung gezeigt worden. Schulze kann aber auch auf Veröffentlichungen in überregionalen Medien wie der Satire-Zeitschrift „pardon“ zurückblicken, nachdem er vor vielen Jahren seine ersten Karikaturen im „Rundblick“ in Garbsen veröffentlicht hatte.

Möglichkeit für einen letzten Blick

Er würde sich freuen, wenn noch etwas passiert, sagt Schulze. An den nächsten Sonntagen gebe es noch die Gelegenheit, einen Blick aus seine Ausstellung zu werfen „Ich hoffe, der eine oder andere wird noch den Weg nach Seelze finden“, sagt er. Immerhin sei das Museum in der Innenstadt leicht zu finden. Geöffnet ist es jeden Sonntag von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Von Thomas Tschörner