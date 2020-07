Lathwehren

Zugegeben, ein bisschen mulmig ist mir schon. Ich habe mich zum Yoga auf der Gemeindewiese in Lathwehren angemeldet – einem Kurs für Fortgeschrittene. Wetter und Kulisse scheinen zu stimmen, ich habe allerdings drei Bandscheibenvorfälle hinter mir und außerdem wenig Vorkenntnisse. Christine Haar, die Yogalehrerin, erwartet mich am Rohbau ihres zukünftigen Yogastudios, das im September fertig sein soll. Von dort aus gehen wir gemeinsam zur Wiese, die – wie ich erfahre – extra für den heutigen Tag gemäht wurde.

Nacheinander treffen die anderen Teilnehmer ein: neun Frauen und ein Mann. Neben mir, in sicherem Corona-Abstand, lässt sich Martina Gercer aus Lathwehren nieder. Yoga finde sie entspannend und nicht zu anstrengend, erzählt sie mir. Auch dass sie anschließend wie ein Stein schlafen könne, fände sie toll. Und dann geht es los.

Das war nur der Anfang ...

Wir wärmen uns im Sitzen auf: Bein strecken, Fuß kreisen, Zehen zum Himmel – das bekomme ich hin. Der anschließende Vierfüßlerstand ist mir aus der Krankengymnastik bekannt. „Geht doch“, denke ich erleichtert. Doch das war nur der Anfang.

Heike Baake berichtet über ihre ersten Yoga-Übungen. Quelle: privat

Herabschauender Hund – Fehlanzeige

Der Sonnengruß, der sich so harmlos anhört, ist für Bandscheibengeschädigte wie mich gar nichts. Nur das Einatmen und das Strecken in Richtung Himmel ist für mich geeignet, beim Nach-vorne-Beugen muss ich passen. Und auch den sogenannten herabschauenden Hund – eine Übung, bei der Hände und Füße den Boden berühren – schaffe ich nicht. Ich sehe mich um. Bei den anderen Teilnehmern sieht alles leicht und sehr professionell aus.

Die Yogalehrerin hat mich genau im Blick und gibt mir rechtzeitig Informationen, was ich darf und was nicht. Erstaunlicherweise gibt es tatsächlich ein paar Übungen, die ich mitmachen kann. Manchmal in etwas abgewandelter Form. Den Baum zum Beispiel: Ich stehe gestreckt und atme. Aber während die anderen ohne Probleme auf einem Bein stehen und den anderen Fuß gegen den Oberschenkel lehnen, schwanke ich. Immer wieder suche ich den festen Stand mit beiden Füßen und fange von vorn an.

Sechs Jahre in Ägypten gelebt

Allgemein sind Haars Anweisungen sehr präzise. Sie geht auf jeden Teilnehmer ein und korrigiert die Ausführung der Übungen, wenn nötig.

Während ich das Gleichgewicht suche, muss ich immer wieder daran denken, dass Haar sechs Jahre in Ägypten gelebt hat und dort Yoga auf einem Stand-up-Paddling-Board auf dem Wasser unterrichtet hat. Unglaublich. Ich scheitere schon auf der Gemeindewiese.

Yogalehrerin Christine Haar gibt Anweisungen zu den Übungen. Quelle: Heike Baake

Bekannte Übungen aus dem Sportunterricht

Mir begegnen im Kurs aber auch Übungen, die ich aus dem Sportunterricht kenne, etwa den Kopfstand oder die Kerze. Doch dann wird’s wieder kompliziert. Beim Paradiesvogel balancieren die Anderen nicht nur auf einem Bein, ihre Hände finden auf komplizierte Weise durchgestreckt durch ein Bein auf dem Rücken zueinander. Bei der 22-jährigen Una Rusec sieht es perfekt und leicht aus. Sie verrät mir allerdings, dass sie täglich bis zu 60 Minuten trainiert.

Bei der Entspannungsübung am Ende der Stunde bin ich fehlerfrei. Auf dem Rücken liegen, tief einatmen und dabei der beruhigenden Stimme der Yogalehrerin zuhören – allein dafür hat sich das Kommen gelohnt. Und ganz ehrlich, ganz so schlimm war es nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch einmal versuchen – aber dann in einem Anfängerkurs.

Info: Da Yogalehrerin Christine Haar derzeit aufgrund der Corona-Pandemie keine Kurse in Fitnessstudios durchführen kann, macht sie weiterhin bei schönem Wetter das Angebot für Fortschrittene und Anfänger auf der Gemeindewiese. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon (0171) 3485933 anmelden.

Von Heike Baake