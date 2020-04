Harenberg

Die Messstation für Radfahrer an der Harenberger Meile in Fahrtrichtung Hannover ist seit mehr als 20 Monaten in Betrieb. Die Region Hannover misst damit die Anzahl der Fahrradfahrer. Die Zahlen und Statistiken stimmen – und auch sonst hat sich das Messgerät zu einer kleinen Erfolgsgeschichte entwickelt.

„Die Erfahrungen bislang sind sehr gut. Die Zähler und die eingebauten Schleifen funktionieren zuverlässig und einwandfrei, es gab bislang keine Probleme“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Nicht nur vonseiten der Bürger habe es positive Rückmeldungen gegeben, auch von den Ortsvereinen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC). „Sie haben schon Auswertungen angefordert und auch erhalten.“

Für Rückschlüsse noch zu früh

Von den Erhebungen erhofft sich die Region Rückschlüsse hinsichtlich der Entwicklung des Radverkehrs im Umland. Abelmann betont jedoch, dass der bisherige Zeitraum noch zu kurz für konkrete Ergebnisse sei, „zumal der Radverkehr auch stark witterungsabhängig ist“. Die Dauerzählstellen sollen laut dem Sprecher langfristig Aufschluss darüber geben, welche Entwicklungen es auf ausgewählten Strecken gibt und welche Auswirkungen die Maßnahmen im näheren Umfeld auf das Radverkehrsaufkommen haben. „Hierzu ist aber eine mehrjährige Datengrundlage erforderlich, um seriöse Aussagen treffen zu können.“

Die aktuellen Zahlen zumindest zeigen einen deutlichen Trend, dass immer mehr Menschen vom Auto aufs Rad umsteigen. Insgesamt war der tägliche durchschnittliche Radverkehr von Juli bis Dezember 2019 im Vergleich zu den Monaten in 2018 zwar etwas niedriger. Die Monate Januar bis April 2020 weisen hingegen eine deutlich höhere durchschnittliche, tägliche Radverkehrsstärke in Bezug zu den Vergleichsmonaten von 2019 auf.

Corona führt zu mehr Radfahrer

„Aktuell ist eine deutliche Zunahme des Radverkehrs nach Ausbruch der Corona-Pandemie bemerkbar. Die Anzahl der täglichen Radfahrer hat sich, insbesondere im Vergleich von April 2019 zu April 2020, mehr als verdoppelt“, berichtet Abelmann. Weitere Auffälligkeit: Auch die sogenannten Tagesganglinien weisen Veränderungen auf. „Es gibt weniger große Peaks und eine gesamte Abnahme in den Morgenstunden, dafür über den Nachmittag verteilt einen linearen Anstieg. Dies bedeutet: weniger Pendlerverkehre, deutliche Zunahme der Freizeitradverkehre“, sagt Klaus Abelmann.

Allein im April, in dem offenbar viele Menschen wegen der allgemeinen Corona-Beschränkungen das Fahrrad zur freizeitlichen Betätigung genutzt haben, sind die Ergebnisse der Messstation in Harenberg beeindruckend: In den ersten 20 Tagen des Aprils zählte das Gerät 7472 Radfahrer. Damit hat der April nach zwei Dritteln bereits die bisherigen Rekordmonate überholt: Sowohl im August 2018 als auch im August 2019 passierten 7250 Räder die Station. Der Spitzentag war im April 2020 der Ostersonntag mit 596 Radfahrern.

Das ist der Radzähler Im Juli 2018 ging die Zählstation für Fahrräder an der Harenberger Meile am östlichen Ortsausgang in Betrieb. Seitdem erfasst eine Messschleife, die sich unter dem Radweg befindet, jedes darüber rollende Reifenpaar. Die Region Hannover verfügt über derzeit vier Dauerzählstellen. Außer in Harenberg stehen auch welche in Ilten, Großburgwedel und Hemmingen. Seit dem vergangenen Jahr setzt die Region auch zwei mobile Zählstellen ein, mit denen sie temporär Erhebungen des Radverkehrs vornimmt. hg

Von Stephan Hartung