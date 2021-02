Almhorst

Die Corona-Pandemie hat im Almhorster Kinderchor Gold- und Rotkehlchen Spuren hinterlassen: Die Zahl der Sängerinnen und Sänger hat sich erheblich reduziert – von 30 Kindern sind aktuell noch zwölf dabei. Der Vorstand des Vereins MGV und Gemischter Chor Almhorst hat sich dazu entschieden zu pausieren. Damit sollen vor allem auch die Eltern finanziell entlastet werden. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Vereinsvorsitzende Patricia Gorski-Schmidt.

Gern denken die Kinder an ihren letzten großen Auftritt zurück, bei dem sie das Musical „Der kleine Tag" aufführten.

Kinder vermissen den Chor

Seit mehr als 20 Jahren wird der Almhorster Kinderchor von der Musikerzieherin Christine Etzold begleitet. In den Sommer- und Herbstmonaten konnte sie sich mit den Kinder noch im Freien zu den Proben treffen. In den kalten Wintermonaten war dies allerdings nicht mehr möglich. „Jetzt ist erst einmal alles stillgelegt“, sagt Etzold. Sie versuche aber weiterhin, mit den Gold- und Rotkehlchen in Kontakt zu bleiben.

Manchmal würden die Kinder ihr sogar kleine eingesungene Aufnahmen zusenden, berichtet sie. Für die Mädchen und Jungen sei die Unterbrechung des Chorlebens sehr schlimm. Onlinechorproben seien nicht möglich.

Diplom-Musikerzieherin Christine Etzold begleitet seit mehr als 20 Jahren den Almhorster Kinderchor.

Die siebenjährige Esther vermisst die Treffen mit den Gold- und Rotkehlchen. „Ich bin sehr traurig, dass kein Chor ist“, sagt sie. Noch gut kann sie sich an die Aufführung des Musicals „Der kleine Tag“ erinnern. „Da war ich ein Schmetterling und bin rumgeflogen“, sagt sie. Mutter Gertrud Korte-Drees, selbst ehemaliges Chormitglied im Verein, hat alle ihre fünf Kinder zumindest für eine gewisse Zeitspanne für den Kinderchor angemeldet. „In Almhorst wird nicht viel angeboten und außerdem finde ich die Chorleiterin ganz toll“, sagt sie.

Hoffnung auf Wiedersehen im April

Während Sängerin Esther hofft, bald wieder singen zu können, blickt auch die Vereinsvorsitzende Gorski-Schmidt positiv in die Zukunft. Sie sei sich sicher, dass sich alle Kinder nach dem Lockdown wieder zum Choreintritt motivieren lassen. Man hoffe auf ein Wiedersehen im April. „Derzeit können eben nur ganz kleine Dinge privat stattfinden, und die Eltern müssen mit ihren Kindern üben“, sagt sie. Das sei nicht ganz einfach. Sie hoffe, dass die Kleinen bis dahin nicht die Lust am Singen verlieren.

Von Heike Baake