Seelze

Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Obentrautstadt ist von 674 im Jahr 2019 um 16 Fälle auf 658 im vergangenen Jahr leicht gesunken. Dies geht aus der Unfallstatistik für 2020 hervor, die die Polizei Seelze nun vorgelegt hat. Von den 658 Unfällen wurden 532 innerhalb geschlossener Ortschaften (81 Prozent) und 126 außerhalb geschlossener Ortschaften (19 Prozent) registriert. „Das Hauptunfallgeschehen ist damit innerstädtisch“, sagte Peter Jeinsen, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Pandemiebedingte Auffälligkeiten seien nicht nachweisbar.

„Aus meiner Sicht war die Verkehrsunfalllage im Zuständigkeitsbereich im Jahr 2020 unauffällig und befindet sich weiterhin auf einem erfreulich niedrigem Niveau“, zog Seelzes Kommissariatsleiter Ralf Hantke. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei steigende Unfallzahlen registriert.

Zahl der Verkehrstoten bleibt gleich

Wie im Vorjahr seien erneut zwei Verkehrstote in Seelze zu beklagen gewesen. Eine über 80-jährige Fußgängerin sei auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Bei dem zweiten Todesfall habe es sich um einen 56-jährigen Autofahrer gehandelt, der gegen einen Baum fuhr. Die Zahl der schwerverletzten Menschen stieg von 11 auf 14. Im Bereich des Polizeikommissariats Seelze gebe es in Bezug auf Unfälle mit schwerverletzten und getöteten Verkehrsteilnehmern keinen Unfallbrennpunkt. Die Zahl der leichtverletzten Menschen stieg von 91 auf 113 Personen an.

Aufklärungsquote bei Unfallflucht steigt

//datawrapper.dwcdn.net/cPAw6/1/

Die Zahl der Verkehrsunfallfluchten ist 2020 deutlich von 204 auf 177 gesunken. Gleichzeitig konnte sich die Polizei über knapp 40 Prozent Aufklärungsquote (2019: 37 Prozent) in diesem Bereich freuen. Bei den zehn Unfallfluchten mit Personenschaden konnten fünf und damit 50 Prozent aufgeklärt werden. Bei Kontrollen haben die Beamten insgesamt 1654 Verkehrsverstöße geahndet, von denen mit 567 die meisten gegenüber und von Radfahrern begangen wurden. Mit deutlichem Abstand folgten Missachtung der Vorfahrt (297) und des Tempolimits (289).

Peter Jeinsen (links) und Ralf Hantke stellen die Unfallstatistik vor. Quelle: Thomas Tschörner

Betrunkene Radfahrer verursachen Unfälle

Bei insgesamt 105 Personen hat die Polizei im vergangenen Jahr Blutproben entnehmen lassen (2019: 125). Davon hatten zwei Auto- und acht Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss sowie drei Fahrer unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht. 50 Fahrer waren betrunken, ohne jedoch in einen Unfall verwickelt zu sein. Die höchsten ausgewerteten Ergebnisse waren bei einem Autofahrer 2,31 Promille und bei einem Radfahrer 2,64 Promille. 42 Fahrzeugführer waren nach dem Konsum von Drogen unterwegs.

Zahl der Fahrradunfälle steigt nur leicht

Die Zahl der Unfälle mit Fahrradfahrern ist um zwei Fälle auf 54 (45 Fahrradfahrer, neun Pedelecfahrer) gestiegen. Dabei wurden 47 Menschen verletzt, davon 39 leicht und acht schwer. Mit 28 wurde gut die Hälfte der Unfälle von Radfahrern verursacht, bei 26 Unfällen waren sie nicht die Verursacher. Insgesamt wurde bei den 54 Radunfällen 44-mal kein Fahrradhelm getragen. 13-mal waren Personen über 65 Jahre beteiligt und achtmal war die Ursache Alkoholbeeinflussung der Radfahrer. 10 Unfälle registrierte die Polizei am Unfallbrennpunkt der Ausfahrt Hannoverschen Straße 77. „Erfreulich ist auch, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern nicht wie vielleicht coronabedingt zu erwarten gewesen wäre gestiegen, sondern nahezu gleichgeblieben ist“, erklärte Hantke. Der Kommissariatsleiter bedauerte, dass die schützende Wirkung des Tragens von Fahrradhelmen immer noch nicht bei allen Radfahrern angekommen sei.

Mehr Unfälle mit Fußgängern

„Es gibt eine deutliche Steigerung von Unfällen unter Beteiligung von Fußgängern auf 21 Fälle – gegenüber dem Vorjahr von zehn Fällen“, sagte Jeinsen. Ursächlich hierfür seien neun Fälle von mangelnder Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren auf Parkplätzen durch Autofahrer oder Unachtsamkeit von Fußgängern mit Einkaufswagen. In vier Fällen seien Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, weitere achtmal gab es Unfälle beim Überqueren von Straßen oder Abbiegen. In acht Fällen waren die Fußgänger die Verursacher, 13-mal die anderen Fahrzeugführer.

Unfallbrennpunkt soll entschärft werden

Für 2021 setzt sich Seelzes Polizei mehr Sicherheit im Radverkehr als einen Schwerpunkt. Ein Ziel sei dabei die Entschärfung des Unfallbrennpunktes an der Ausfahrt Hannoversche Straße 77. Bei der Überwachung des Verkehrs werde es um Fehlverhalten gegenüber und von Radfahrenden, Vorfahrt sowie Geschwindigkeit und Ablenkung gehen, kündigte Jeinsen an. Im Zuge der Verkehrsunfallprävention werde die Polizei besonders auf die Risikogruppen Kinder, Seniorinnen und Senioren und das Projekt im Radverkehr „Pedelec fahren, aber sicher“ achten.

Von Thomas Tschörner