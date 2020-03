Gümmer

Zahnarzt Marian Piegsa (64) geht in den Ruhestand und schließt seine Praxis. Der Termin hat sich zweimal verschoben. Vorgesehen war die Schließung bereits für September, dann für Dezember und letztendlich ist es nun der 31. März geworden. Bis zuletzt hatte der Zahnarzt noch auf einen Nachfolger gehofft und die Möglichkeit, seine Praxis samt Mitarbeitern zu übergeben.

Überschuss an Praxen

Ein Nachfolger wurde auf vielen Plattformen gesucht: im Internet, auf Börsen der Zahnärztekammer, der kassenzahnärztlichen Vereinigung sowie der apoBank. „Es waren auch etliche Bewerber hier, ungefähr zwölf aus ganz Deutschland“, erzählt Piegsa. Er habe sie alle in die Praxis eingeladen, die Räumlichkeiten präsentiert und die wirtschaftlichen Eckdaten preisgegeben. Letztendlich hat sich aber kein Mediziner für den Standort Gümmer entschieden. Piegsa führt dies auf den enormen Überschuss an Praxen auf dem Markt zurück. Hier bestünde, so sagt er, eine Ungleichheit zwischen Angebot und Nachfrage.

Außerdem sei eine Niederlassung bei jungen Medizinern nicht mehr so gefragt. „Sie bevorzugen doch eher ein Angestelltenverhältnis“, sagt Piegsa. Zudem seien auch 70 Prozent der medizinischen Fakultät Frauen, die eine Lebensplanung anstreben, die Familie und Beruf vereinbart. Piegsa ist sich auch sicher, dass Städte von den jungen Medizinern bevorzugt würden.

Langjähriger Mitarbeiterin Bettina Lau fällt der Abschied schwer. Quelle: Heike Baake

Gemeinsame Reisen mit Mitarbeitern

Eine Praxis in der Stadt war damals bei der Gründung für ihn keine Option. In all den Jahren ist Piegsa gern täglich von Osterwald gekommen, um in Gümmer zu arbeiten. Und dabei stand ihm sein Praxisteam immer treu zur Seite. Bettina Lau ist eine der Mitarbeiterinnen, die von Anfang an für ihn gearbeitet hat. „Es ist sehr traurig“, sagt Lau, die als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin ihren Chef unterstützte. Sie und ihre drei Kolleginnen haben allerdings bereits einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben können. „Gute Mitarbeiter sind eben gefragt“, sagt Piegsa erfreut. Das Betriebsklima war ihm stets wichtig, und in großen Abständen unternahm er mit seinen Mitarbeitern auch eine Reise. „Zum zehnjährigen Praxisjubiläum waren wir gemeinsam auf Teneriffa“, erzählt der Zahnarzt. Das gute Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeitern spürten auch die Patienten.

„Etwas Gemeinsames geht kaputt“

Zu ihnen gehört seit Praxiseröffnung auch Ute Kaukemöller (72) mit ihrem Ehemann Heinrich. „Die Mädels haben ihren Chef ein bisschen geleitet, und alle haben sich spürbar gut verstanden“, berichtet Kaukemöller. Sehr schnell hatte ihr Ehemann damals zu dem neuen Zahnarzt Vertrauen aufgebaut, obwohl er zuvor jahrelang jeglichen Zahnarztbesuch vermieden hatte. „Er hat ihm die Angst genommen und immer ausführlich alles erklärt“, erzählt sie aus der Erinnerung. Wie es nun für das Ehepaar in Sachen Zahnversorgung weitergeht, steht noch nicht fest. „Wir werden es vielleicht in Lohnde versuchen, aber ob dort noch Kapazitäten frei sind, ist fraglich“, sagt Kaukemöller.

In den noch verbleibenden Tagen versuchen viele Patienten noch einen letzten Termin bei Piegsa zu bekommen. „Alles kann ich gar nicht mehr erledigen, denn bei manchen Arbeiten muss auch die Nachversorgung gewährleistet sein“, erläutert der Zahnarzt. Für ihn und die Mitarbeiter sind die gemeinsamen Tage gezählt. In Kontakt wolle man bleiben – und in einem halben Jahr, wenn alle etwas Abstand hätten, würden sie sich treffen. „Es ist für uns alle sehr emotional“, sagt Piegsa. „Denn irgendwie geht ja etwas Gemeinsames kaputt.“

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake