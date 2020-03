Gümmer

Weil Krippenplätze in Seelze rar sind, setzt die Stadt Seelze seit Längerem auf sogenannte Großtagespflegestellen. In dieser Betreuungsform schließen sich Tagespflegepersonen zusammen, um mehrere Kinder zu betreuen. In Gümmer plant die Verwaltung aktuell eine neue Betreuungseinrichtung für Kinder bis drei Jahren.

Zu diesem Zweck hat sie bereits im November vergangenen Jahres die Räume eines ehemaligen Kiosks an der Osnabrücker Landstraße angemietet. Insgesamt zehn Betreuungsplätze sollen dort ab der zweiten Jahreshälfte vorgehalten werden.

Die Stadt hat Angebote verschiedener Träger für die Einrichtung eingeholt. Es seien mehrere Bewerbungen im Rathaus eingegangen, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke. Man habe sich bereits für einen Anbieter entschieden, der nun Gespräche mit dem Vermieter der Räume führt, um die nötigen Umbauten zu einer Großtagespflegestelle abzustimmen.

Wer dieser Träger ist, teilte Fricke nicht mit. Zeitgleich beginne das Genehmigungsverfahren für die Bauarbeiten und für den Betrieb einer solchen Einrichtung.

Tagespflege auch in Seelze-Süd und Dedensen

Neben der geplante Großtagespflege in Gümmer gibt es in Seelze außerdem die Tagespflege Vorstadtstrolche in Gümmer, die Tagespflege Dedelino in Dedensen und Immelino in Seelze-Süd. Die Letzteren befinden sich in der Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Außerdem gibt es in Letter die Kinderbetreuung Die kleinen frechen Wikinger, die sich in privater Trägerschaft befindet.

