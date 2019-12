Harenberg

Ein Anwohner der Fössestraße in Harenberg hat am Dienstag um 19.36 Uhr zwei Männer beobachtet, die das Grundstück einer Doppelhaushälfte betreten hatten, das berichtet die Polizei. Dann versuchten die Unbekannten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Als die Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, gaben sie ihr Vorhaben auf und flüchteten zu Fuß in Richtung der Tankstelle an der Harenberger Meile.

Einer der Einbrecher wird als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Sein Komplize ist rund 1,70 Meter groß. Beide trugen dunkle Wollmützen und dunkle Bekleidung. Die Ermittler hoffen auf Zeugen oder die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner