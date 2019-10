Seelze

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch machen können, der sich im Zeitraum vom 4. Oktober, 7.30 Uhr, bis zum 11. Oktober, 15 Uhr, in einer Wohnung in der Südstraße ereignet haben muss. Allerdings konnten keine besonderen Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 750 Euro. Das Polizeikommissariat Seelze nimmt unter Telefon (05137) 8270 Zeugenhinweise entgegen.

Von Heike Baake