Seelze

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche lädt in Kooperation mit der Kulturinitiative Seelze (KiS) und den Seelzer Ratsfrauen für Montag, 9. März, 18 Uhr, zu einem Filmabend in das Veranstaltungszentrum Alter Krug ein. Die Vorführung ist anlässlich des internationalen Weltfrauentages am Tag zuvor geplant.

Sibel Kekilli spielt Hauptrolle

„An diesem Abend wollen wir den Blick speziell auf das Thema partnerschaftliche Gewalt und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, das die körperliche Unversehrtheit, aber auch das Recht auf Abtreibung beinhaltet, richten“, sagt Giesche. Dabei streife der ausgewählte Film auch das Thema Zwangsheirat und Ehrenmorde.

Sibel Kekilli ist die Hauptdarstellerin des Films, der von einer in Deutschland aufgewachsenen jungen Frau erzählt, die in einer unglücklichen Ehe in Istanbul lebt. Nach einer gewalttätigen häuslichen Auseinandersetzung flüchtet sie mit ihrem kleinen Sohn zu ihrer Familie nach Deutschland. Als die Eltern erfahren, dass ihre Tochter ihren Ehemann verlassen hat, schlägt die Wiedersehensfreude schnell um. Der Schwiegersohn fordert seinen Sohn zurück nach Istanbul. Die junge Frau kämpft um ihr Kind und um ihr Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

122 Frauen von Partner oder Ex-Partner getötet

Damit greife der Film mit einer Spieldauer von 118 Minuten ein ebenso brisantes wie aktuelles Thema auf, sagt Giesche. „Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden“, erläutert sie. Im Jahr zuvor seien insgesamt mehr als 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch ihre Ehemänner, Partner oder Ex-Partner geworden. Belegt werde dies durch eine Auswertung des Bundeskriminalamts ( BKA) zum Thema Partnerschaftsgewalt an Frauen für 2018. Mehr als ein Mal pro Stunde sei 2018 eine Frau in der Partnerschaft gefährlich verletzt worden.

„Die Zahlen sind schockierend und verdeutlichen, dass wir weiterhin die Öffentlichkeit sensibilisieren und den betroffenen Frauen und den in vielen Fällen in der Beziehung lebenden Kindern, unsere Unterstützung noch intensiver und vielfältiger anbieten müssen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Das Thema Gewalt ziehe sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, betont sie.

Der Eintritt zum Filmabend im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, ist frei. Aktuell sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Anmeldungen nimmt Gabriela Giesche unter Telefon (05137) 828180 entgegen.

Von Heike Baake