Breits zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen hat es am Donnerstag in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Distelwinkel in Seelze gebrannt. Wie Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler berichtet, wurden um 20.33 Uhr die Ortsfeuerwehren Seelze und Letter sowie der Atemschutzrettungstrupp aus Almhorst alarmiert, nachdem die Rauchmelder in dem betroffenen Haus ausgelöst worden waren. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell löschen. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude.

Feuerwehr geht von Brandstiftung aus

Die Bewohner konnten danach wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Auch die Brandursache steht noch nicht fest. „Aufgrund der wiederholten Brände im Keller wird als Brandursache Brandstiftung angenommen“, sagte Köhler. In dem Mehrfamilienhaus hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder gebrannt.

Die Feuerwehr löscht den dritten Brand innerhalb von vier Wochen an der Straße Im Distelwinkel. Quelle: Frank Tunnat

