Letter

Ausschlafen am Tag der Deutschen Einheit? Für Petra Mietzner und Nadine Reinke ist das schon lange kein Thema mehr. Seit zehn Jahren stehen die beiden Schützendamen der Schießsportgesellschaft Letter an diesem Tag bereits um sieben Uhr am Morgen in der Küche ihres Schützenheims und beginnen mit den Vorbereitungen für das Frühstücksbüffet, das passenderweise den Namen „ Einheitsfrühstück“ trägt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: verschiedene Sorten Aufschnitt, Käse, Tomaten mit Mozzarella, Eier, Geflügelsalat, Fleischsalat, Heringsfilets, verschiedene Marmeladen und Rohkost finden die Gäste rund zwei Stunden später auf dem Büfett vor. Am Donnerstag sind mehr als 50 hungrige Besucher gekommen, so viele wie noch nie. „Sensationell“, sagt Werner Kögel von den Schützen. „Wir haben mal mit zehn Gästen angefangen“, erzählt Mietzner. Im Laufe der Jahre seien es dann immer mehr geworden, deshalb sei es nun auch notwendig, sich für das Frühstück anzumelden.

Euro hat sich durchgesetzt

Wer sich am Frühstücksbüfett bedienen möchte, zahlt 5 Euro. „Anfangs konnten die Gäste 5 Euro, 10 Mark oder 20 Ostmark bezahlen. Inzwischen habe sich der Euro aber zum Glück durchgesetzt. Es war gar nicht so einfach, die anderen Währungen wieder zurückzutauschen“, erzählt Reinke. Aber zu Beginn habe es tatsächlich noch Gäste gegeben, die in Ostmark bezahlt hätten. „Die stammten vermutlich noch aus dem Zwangsumtausch in der ehemaligen DDR“, vermuten Mietzner und Reinke.

Gelegenheit zum Schießen

Während die einen gemütlich beim Frühstück zusammensitzen und die Zeit zum Klönen nutzen, machen die anderen sich auf den Weg zum Schießstand. „Viele nutzen das Frühstück auch dazu, um am Preisschießen teilzunehmen“, sagt Reinke.Noch bis Sonntag, 6. Oktober, gibt es die Gelegenheit, wertvolle Preise zu gewinnen. „Der erste Preis ist ein E-Bike, der zweite bekommt Bargeld in Höhe von 1000 Euro und der dritte wird mit einem E-Scooter belohnt“, sagt Reinke.

Insgesamt hätten alle Preise einen Wert von rund 8000 Euro. Mehr als 80 Schützen aus verschiedenen Vereinen haben schon auf die Scheibe gezielt. Erfahrungsgemäß seien es am Ende immer um die 120 Schützen, die ihr Glück versuchen. Die Attraktivität der Preise in Letter hat sich längst herum gesprochen. „Die Teilnehmer kommen bis aus Cuxhaven und Nordenham zu uns“, sagt Mietzner. Umso wichtiger sei es für den Schützenverein, immer genügend Sponsoren zu finden.

Von Sandra Remmer