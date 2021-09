Seelze/Letter

Gleich zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei innerhalb weniger Tage erwischt. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze berichtet, kontrollierte eine Streife am Dienstag gegen 22 Uhr einen 22-Jährigen, der auf der Straße Möllerkamp in Seelze mit seinem Hyundai unterwegs war. Zudem stoppten die Beamten am Donnerstag gegen 5 Uhr einen 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen mit seinem Transporter im Bereich der Gerhard-Hauptmann-Straße in Letter.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ergab sich bei beiden Autofahrern während der Kontrolle ein Verdacht auf die Einnahme von Drogen. Dem jeweils positiven Drogen-Vortest folgte eine Blutabnahme durch einen Arzt. Gegen beide Männer wurde ein Verfahren eingeleitet. Da der Fahrer des Transporters keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 600 Euro erhoben.

Von Heike Baake