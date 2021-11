Letter

Die Mitglieder der DRK Ortsvereine Letter und Seelze haben sich am Donnerstagnachmittag in beiden Stadtteilen zu separaten Versammlungen getroffen, um über eine Fusionierung abzustimmen. Während in Letter insgesamt 40 Mitglieder teilnahmen, trafen sich in Seelze nur vier – alle sprachen sich einstimmig für eine Zusammenlegung der beiden Ortsvereine aus.

Nadine Reinke, Heidi Stempor und Karin Jendriczka stehen nun – nach ihrer Wiederwahl am Donnerstag – als Vorstandsteam auch an der Spitze des DRK-Ortsvereins Letter-Seelze und betreuen insgesamt rund 360 Mitglieder. Das Zusammenlegen der beiden Ortsteile, so berichteten sie, sei schon lange im Gespräch gewesen. Bereits im Jahr 2014 hätte sich der Vorstand in Seelze aufgelöst und Nachfolger seien nicht gefunden worden. Viele Mitglieder hätten bereits in der Vergangenheit an den Veranstaltungen in Letter teilgenommen und auch die Blutspendetermine seien für beide Stadtteile von Letter aus organisiert worden.

Region übernimmt Mitgliederverwaltung

Die Mitgliederverwaltung des neuen Ortsvereins bleibt weiterhin in den Händen des DRK Region Hannover. Von dort aus werden nun auch alle Mitglieder schriftlich über die Fusion informiert und erhalten damit die Möglichkeit, sich für oder gegen eine weitere Mitgliedschaft im Ortsverein zu entscheiden. „Jeder hat die Chance, jetzt aus dem fusionierten Verein auszutreten“, berichtete Reinke. Ihre Hoffnung sei es jedoch, dass alle die Fusion als eine Bereicherung ansehen und sich vielleicht einige zu einem ehrenamtlichen Engagement beim DRK entschließen würden.

Nachteile, da sind sich die Vorstandsdamen einig, würde den Mitgliedern durch die Fusion nicht entstehen. „Wir warten jetzt die Widerspruchsfrist ab und wenn wir danach die aktuellen Informationen bezüglich der Mitglieder aus der Region bekommen, dann laden wir alle ein“, versprach Reinke. Bei Kaffee und Kuchen wolle sich das Vorstandsteam den Mitgliedern vorstellen.

Jahresplanung 2022 steht

Stempor, die ebenfalls für die Jahresplanung zuständig ist, hat auch im nächsten Jahr jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat einen Spielenachmittag mit einem Kaffeetrinken vorgesehen. Sofern es die Pandemie zulässt, könnte auch wieder eine Faschingsfeier angeboten werden. „Wir organisieren ebenfalls ein gemeinsames Frühstück“, erklärte sie. Ob die im Zweijahresrhythmus organisierte Fahrt für behinderte Menschen angeboten werden könne, stehe derzeit noch nicht fest. Die sechs Blutspendetermine, jeweils in beiden Stadtteilen, seien dagegen in der Planung schon fest verankert.

