Die Polizei Seelze hat zwei Fahrer erwischt, die gleich mehrere Delikte begangen haben. So war am Freitagabend ein 42-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit einem Auto mit gefälschten Kennzeichen unterwegs. Am Sonnabend kontrollierten die Beamten einen Fahrer, der ebenfalls keinen Führerschein hat und für dessen Wagen kein Versicherungsschutz bestand.