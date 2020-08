Seelze/Letter

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr einen an der Magdeburger Straße in Letter geparkten Seat Leon touchiert. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens auf der Fahrerseite zu kümmern. Die Beamten beziffern diesen auf circa 1000 Euro.

Wegen Unfallflucht wird außerdem gegen einen Fahrer ermittelt, der zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr, an der Hannoverschen Straße beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Opel Insignia beschädigte. Das Fahrzeug war schräg gegenüber dem Obentraut-Denkmal geparkt. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen, die das Polizeikommissariat unter Telefon (05137) 8270 erreichen.

Von Thomas Tschörner