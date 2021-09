Seelze/Lohnde

Eine Streife hat am Montag gegen 17.35 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Seelze einen VW Golf kontrolliert, teilt die Polizei mit. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der 20-jährige Fahrer durch Betäubungsmittel beeinflusst sein könnte. Einen Drogenvortest lehnte der Hannoveraner ab. Dem Fahrer wurde dann im Kommissariat Seelze von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt.

Ebenfalls am Montag stoppte eine Streife gegen 20.15 Uhr an der Hohe Straße in Lohnde einen 46-jährigen Seelzer mit seinem Renault. Auch dieser Fahrer geriet in den Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Ein Vortest verlief positiv auf Cannabisprodukte und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Von Thomas Tschörner