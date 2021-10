Seelze

„In dieser Zeit Bäume, ohne einen ersichtlichen Grund, zu fällen, das kann ich nicht verstehen“, ärgert sich Willi Raabe, der durch Zufall zwei gefällte Linden an der Garbsener Landstraße entdeckt hat. Noch gut kann sich der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze daran erinnern, als die Bäume vor rund 40 Jahren dort gepflanzt wurden. Er sei damals sehr erfreut gewesen, dass an die Begrünung am Rande des Weges gedacht wurde.

Stämme wurden fachmännisch gestapelt

Raabe hat sich die Stämme und Schnittstellen der gefällten Linden genauer angesehen und weder Rinden- noch Faulschäden feststellen können. „Die beiden Stämme sind völlig gesund“, erklärt er. Sehr verwundert sei er darüber, dass der komplette Schnitt fachmännisch aufgestapelt sei. Nur an einigen Stelle rage er auf den Weg und würde Radfahrer und Fußgänger behindern.

Willi Raabe zeigt auf den völlig gesunden Stamm einer der beiden Linden. Quelle: Heike Baake

Naturschutzbeauftragter steht vor einem Rätsel

Der Naturschutzbeauftragte ist sich sicher, dass die Baumfällung von Fachkräften vorgenommen wurde. „Das sieht gekonnt aus und ist nicht stümperhaft abgesägt“, versichert er. Außerdem würden auch die Markierungen in Form von Holzstäben mit pinkfarbener Kennzeichnung darauf hinweisen, dass die Arbeiten in Auftrag gegeben wurden. Über den möglichen Auftraggeber tappt Raabe aber noch im Dunkeln.

Die Stadt Seelze ist für diesen Bereich nicht zuständig, und Stadtbaurat Dirk Perschel habe ihm versichert, dass er als Naturschutzbeauftragter informiert werde. Anrufe bei zwei Straßenverkehrsbehörden hätten ebenfalls kein Ergebnis gebracht: Die Straßenmeistereien in Wennigsen und Ronnenberg hätten ihm erklärt, nichts von der Fällung zu wissen.

Die beiden gefällt Linden sind zersägt und sorgfältig aufgestapelt. Quelle: Heike Baake

Raabe hofft jetzt auf Zeugen

Bei Bäumen sei er sehr empfindlich, erklärt der Naturschutzbeauftragte. „Jeder weiß doch mittlerweile, dass sie unser Klima mitbestimmen“, erklärt er. Dass nun trotz Klimawandel gesunde Bäume abgesägt werden, dafür könne er absolut kein Verständnis zeigen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, befragte Raabe auch den angrenzenden Grundstückseigentümer und Hausbewohner aus der näheren Umgebung. „Niemand hat etwas gesehen oder gehört“, berichtet er.

Der Naturschutzbeauftragte Wille Raabe ist irritiert über die pinkfarbenen Markierungen. Quelle: Heike Baake

Nun hofft Raabe auf Hinweise von Seelzerinnen und Seelzern, die vielleicht die Baumfällarbeiten beobachten, haben. „Ich möchte einfach klären, was dort geplant ist und warum die Fällung vorgenommen wurde“, sagt er. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit dem Naturschutzbeauftragten unter Telefon (05137) 5924 in Verbindung setzen.

Von Heike Baake