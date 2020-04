Letter

Die Arbeiten am zweiten und zugleich letzten Bauabschnitt der Brüder-Grimm-Schule gehen voran. Der Rohbau für den vorgesehenen Werkraum und weitere Unterrichtsräume der Grundschule in Letter ist schon deutlich sichtbar. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass in Kürze die Decke des neuen Gebäudeteils betoniert werden kann. Für das Bauvorhaben war der marode Mitteltrakt der Schule abgerissen worden.

In Kürze soll der eingeschossige Trakt, in dem ein Werkraum und weitere Fachunterrichtsräume Platz finden, eine Decke erhalten. Quelle: privat

Zusätzlich zu diesem völlig neuen Gebäudetrakt sind in den vergangenen Monaten mehrere Klassenräume im sogenannten Kopfbau entstanden, der an die bestehende Sporthalle anschließt. Dieser Gebäudeteil des Altbaus, in dem sich unter anderem der bisherige Musikraum befand, war als Teil des Gesamtkonzepts der neuen Grundschule entkernt und umgestaltet worden. „Dorthin können nach der Bauabnahme dann einige Klassen vom Altbau umziehen“, sagt Andrea Kaemmerer, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Freizeit der Stadt Seelze.

Schule ist neu gestaltet worden

Der erste Bauabschnitt war im August nach rund zweijähriger Bauzeit abgeschlossen worden. Rund 12,6 Millionen Euro hat die Stadt in den Neubau der Schule investiert. In dem ersten Bauabschnitt waren 16 Klassenräume, eine Schulbibliothek, eine Schülerküche und ein Musikraum sowie Räume für die gesamte Verwaltung geschaffen worden. Damit wollte die Stadt den rund 440 Schülern, 25 Lehrern, vier Förderschullehrern, zwei Auszubildenden, neun pädagogischen Mitarbeitern sowie 17 Ganztagskräften viel Platz für modernen Unterricht bieten. Zuvor waren die Baumängel an der in die Jahre gekommenen Grundschule immer wieder kritisiert worden. Wegen des hohen Sanierungsbedarfs hatte sich die Stadt schließlich für einen Neubau entschieden.

Wasserschaden ist beseitigt

Zentral in dem Neubau liegt das Forum mit der Schulmensa und der Ausgabeküche, in der die Kinder, die in der Grundschule ein Ganztagsangebot nutzen, gewöhnlich ein warmes Mittagessen erhalten können. Schon kurz nach der Fertigstellung des Neubaus hatte es im Herbst einen Wasserschaden in einem Teilbereich der Mensa gegeben. Ursache war ein Baumangel. Der Mensabetrieb musste deshalb aus hygienischen Gründen in den Altbau der Ganztagsgrundschule verlegt werden. Der Unterricht wurde dagegen von dem Schaden nur wenig beeinflusst. Nachdem die Ursache für den Wasserschaden inzwischen beseitigt und der Mensabereich wieder weitgehend hergestellt ist, kann die Essensausgabe dorthin zurück verlegt werden.

Schulhof soll neu gestaltet werden

Mit dem Baufortschritt im Kopfbau, wo an der Sporthalle weitere Räume im Südbereich entstanden sind, sowie am und im zweiten Abschnitt des Neubaus rückt auch die Nutzung des übrigen Schulgeländes wieder in den Fokus. „Sobald der alte Schulhofbereich für die Baustellentätigkeit nicht mehr so stark beansprucht wird, kann auch die Umgestaltung der Außenanlagen mit neuem Schulhof und den Spielbereichen beginnen“, betont Andrea Kaemmerer. Vorerst erhalten bleibt der Altbau der Schule an der Straße Im Sande.

