An diesem Wochenende kommen mit Hoch „Corina“ wieder Temperaturen von knapp 30 Grad auf Seelze zu. Manche Seelzer sind begeistert und planen Ausflüge zum Lohnder Kiesteich oder an den Mittellandkanal. Anderen, etwa älteren oder kranken Menschen, macht das warme Wetter allerdings zu schaffen.

Senioren bekommen viel Wasser

Im Senniorenzentrum KerVita in Seelze-Süd achten die Mitarbeiter genau darauf, dass die Bewohner viel Flüssigkeit zu sich nehmen. „Trinken, trinken, trinken“ lautet das Motto von Einrichtungsleiterin Elke Lange und ihrem Team. „Wir haben überall Getränkestationen platziert. Weil Melone und Wackelpudding besonders viel Wasser enthalten, bieten wir beides an heißen Tagen in doppelter Portionsgröße an“, sagt Lange. So falle die Flüssigkeitsaufnahme leichter. Allgemein würden die Bewohner die heißen Tage allerdings erstaunlich gut vertragen.

Kinder gut schützen

Auch auf Kinder sollte bei sehr warmem Wetter geachtet werden. Alexander Rupp, leitender Apotheker von Letters Löns-Apotheke findet, dass seine Kunden ihre Kleinen gut im Blick haben. Sie würden ihnen ausreichend Getränke anbieten und seien mit Sonnenhut samt Nackenschutz und Anti-Allergie-Sonnencreme auch gut ausgestattet. „Ab und zu ist Wassereis für Kinder eine prima Alternative zu Mineralwasser“, rät er.

„Erwachsene sollten sich körperlich nicht stark beanspruchen, sondern im Schatten sitzen und immer mal wieder die Beine hochlegen“, so Rupp. Da sich bei Wärme die Gefäße weiten, könnten die Venen Probleme machen. Höher gelagert würden sie dagegen entlastet. „Immer ein Kühlpack griffbereit haben, dann kann die Hitze wiederkommen“, lautet Rupps Empfehlung. Er selbst orientiere sich am Verhalten der Mittelmeer-Anrainer: „Die erledigen körperlich Anstrengendes morgens oder abends, und bleiben während der Mittagsglut einfach im kühlen Haus.“

