Seelze

Seelze bekommet einen Digitalen Marktplatz. Nachdem der Rat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das Angebot der Madsack Mediengruppe gegeben hatte, haben Thomas Meyer und Gerd Kalendruschat vom Vorstand des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) den entsprechenden Vertrag am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung im Restaurant Hafenblick unterschrieben.

Digitales Schaufenster mit großer Reichweite

Der neue Digitale Marktplatz soll in erster Linie dazu dienen, die Angebote der lokalen Einzelhändler, Dienstleister, Handwerker und Gastronomen auf einer gemeinsamen Onlineplattform zu präsentieren und somit einem breiten Interessentenkreis zugänglich zu machen. Der Marktplatz erlaubt den Nutzern, sich auf schnellem und einfachem Weg über die örtlichen Angebote zu informieren und auch Verkaufsartikel zu erwerben.

Viele Betriebe ohne Homepage

„Nicht jeder Betrieb hat eine Homepage“, sagt Madsack-Regionalverlagsleiter Thorsten Schirmer, der den Digitalen Marktplatz bereits in Burgdorf erfolgreich an den Start gebracht hat. Insbesondere kleinere Unternehmen hätten oftmals keinen eigenen Internetauftritt. Die Gründe dafür seien vielfältig – mangelndes Wissen, mangelnde Zeit, kein entsprechendes Personal. „Es fehlt an allen Ecken und Enden. Viele wollen auch kein Geld dafür ausgeben“, sagt Schirmer. Oftmals seien die Internetauftritte auch veraltet, und die Seiten würden nicht richtig gepflegt. Das wiederum schade dem Informationscharakter. Das Angebot von der Madsack Mediengruppe beinhalte auch die unbürokratische, ständige Aktualisierung und Pflege des Internetauftritts, betont Schirme. Zwei Vollzeitkräfte stehen allein dafür zur Verfügung.

Bei der Unterzeichnung des Vertrags: Thomas Meyer (von rechts), Thorsten Schirmer und Gerd Kalendruschat. Quelle: privat

„Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren“, sagt Kevin Quadt, Inhaber des Fotostudios Kurth. Die Bandbreite des neuen Serviceangebots und die größere Strahlkraft seien von Vorteil. Quadt hofft, dass auch die ältere Kundschaft durch die Pandemie mehr Affinität zum Internet entwickelt hat und dass eine seriöse, von Madsack gepflegte Seite auch diese Kundinnen und Kunden erreichen wird. Gespannt ist er auf die Statistiken. „Dann kann man genau sagen, wo sich das Werben lohnt“.

Der HGS-Vorsitzende Meyer hat die Idee von Anfang an unterstützt. „Das macht auch für kleinere Unternehmen Sinn“, sagt er und lobt die hervorragende Möglichkeit für Firmen, sich und ihre Angebote einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Projekt wird gefördert

Das Projekt Digitaler Marktplatz wird aus dem Programm „Perspektive Innenstadt!“ zu 90 Prozent gefördert. Die Kalkulation sieht vor, dass sich das Budget auf 40.000 Euro für die Einrichtung und die Anlaufkosten bis zum März 2023 belaufen wird. Hinzu kommen 7500 Euro für begleitendes Marketing und 3500 Euro Beratungskosten für Gewerbetreibende. Der Anteil der Stadt Seelze wird mit 5100 Euro beziffert.

Die HGS hat sich für eine Zusammenarbeit mit der Madsack Mediengruppe entschieden, die bereits ein ähnliches Projekt in Burgdorf betreut. „Wir haben in Seelze sofort einen sehr guten Kontakt zur Wirtschaftsförderung bekommen und sind sehr dankbar über die Haltung der Stadt“, sagt Schirmer. Er sei optimistisch, das Projekt, das spätestens in der zweiten Jahreshälfte an den Start gehen soll, in Seelze erfolgreich umsetzen zu können.

Von Sandra Remmer