Seelze

„Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn sichtlich gerührt und überrascht, als ihn Julie Lesage als Bürgermeisterin von Grand Couronne zum Ehrenbürger von Seelzes französischer Partnerstadt ernannt hat. „Diplôme Citoyen d’honneur“, so steht es auf der Urkunde geschrieben, die Schallhorn zum Ende seiner Amtszeit mit Freude entgegengenommen hat. Julie Lesage ihrerseits nutzte ihren ersten Besuch im Seelzer Rathaus dazu, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Busfahrt mit Picknick durch Seelze

Nachdem sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr wegen Corona keine offiziellen Treffen zwischen den Seelzerinnen und Seelzern und den Französinnen und Franzosen möglich waren, ist die fünfköpfige Delegation aus Grand Couronne mit ihrer jüngst ins Amt gewählten Bürgermeisterin Julie Lesage zum ersten Mal seit 2019 wieder in der Obentrautstadt zu Besuch – quasi als Vertretung für alle Franzosen, die gewöhnlich an den Treffen teilnehmen. Neben gemeinsamen Abendessen, einem Besuch der Herrenhäuser Gärten und einer Busrundfahrt durch Seelzes Ortsteile mit integriertem Picknick standen vor allem Pläne für das kommende Jahr auf der Agenda.

Besuch über Himmelfahrt geplant

„Unsere französischen Freunde besuchen uns nächstes Jahr über Himmelfahrt vom 26. bis 29. Mai“, sagte Schallhorn, der dem Empfangskomitee dann allerdings nicht mehr als amtierender Bürgermeister, sondern nur noch als Freund angehören wird. Den Part des Bürgermeisters hat dann Alexander Masthoff, den die Seelzerinnen und Seelzer bei der Kommunalwahl ins Rathaus gewählt haben. Die Franzosen dürfen sich bei ihm gut aufgehoben fühlen. „Seit 40 Jahren habe ich diese Partnerschaft bisher mit begleitet, sie liegt in meinem Herzen“, sagte Masthoff und kündigte an, in Zukunft auch zunehmend junge Familien mit in diese deutsch-französische Freundschaft einzubeziehen.

Von Sandra Remmer