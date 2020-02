Seelze

Die Region Hannover geht davon aus, dass die Bevölkerung in Seelze bis 2030 auf gut 36.600 Einwohner wächst. Bürgermeister Detlef Schallhorn rechnet sogar damit, dass die Obentrautstadt die 37.000-Einwohner-Marke knacken wird. Zuletzt hatte die Stadt bei der Vorstellung des zusätzlichen Standesbeamten Torsten Müller von einem Wachstum auf mehr als 36.000 Einwohner gesprochen.

Sorge für Überalterung

„Jede Kommune steht vor der Frage: Will sie sich entwickeln oder nicht entwickeln?“, sagt Schallhorn. Seelze habe dem demografischen Wandel und der damit einhergehenden Überalterung begegnen wollen, um nicht Schulen oder Kindertagesstätten schließen zu müssen. Nicht zuletzt deshalb sei das Baugebiet Seelze-Süd geschaffen worden, in dem derzeit rund 2600 Menschen, zumeist junge Familien, leben. Weitere Baugebiete seien unter anderem in Velber und Gümmer erschlossen worden.

Kommune hat nicht auf alles Einfluss

Mit ihren Baugebieten könne die Stadt aktiv gestalten, sagt der Bürgermeister. Es gebe aber auch einen Wandel in der Einwohnerschaft, auf den die Kommunen keinen Einfluss haben. Dies sei derzeit ganz stark in Letter zu beobachten. Dort zögen in etliche Reihen- und Einfamilienhäuser junge Familien oder Leute ein, die eine Familie gründen wollten. Die bisherigen Hausbesitzer seien aus Altersgründen zu ihren Familien oder in Pflegeheime umgezogen. Wohnraum komme auch durch Umwidmungen, wie in Almhorst, dazu. Dort entstünden auf dem Gelände eines Hofes, der abgerissen werden soll, zehn neue Wohnungen in fünf Doppelhäusern.

Stadt ist gut vorbereitet

Die Verwaltung habe sehr frühzeitig angefangen, das Zahlenmaterial auszuwerten, sagt Schallhorn. Deshalb sei Seelze insgesamt gut auf den Zuzug weiterer Menschen vorbereitet – „besser als andere Kommunen“.

Der Bürgermeister räumt dagegen ein, dass die Stadt bei den notwendigen Schulbauten nicht so weit ist, wie sie gern wäre. „Dass es viereinhalb Jahre dauert, bis eine neue Grundschule an den Start gehen kann, ist schade, liegt aber an den gesetzlichen Regelungen in Deutschland.“ Die eigentliche Bauzeit von 18 Monaten sei das geringste Problem, die weitaus meiste Zeit benötige der Vorlauf. Deshalb an Schulen bereits erste Container aufgestellt worden. Es sei alles auf den Weg gebracht, auch wenn noch Plätze in Kindertagesstätten fehlten. Doch da sei Abhilfe in Sicht, kündigt Schallhorn an. In Seelze-Süd werde eine neue Einrichtung mit fünf Gruppen geschaffen, weitere Plätze gebe es in Einrichtungen der Tagespflege.

Geld ist das Problem

Der Ausbau der Infrastruktur kostet aber Geld. Schallhorn spricht von 200 Millionen Euro, die die Stadt investieren muss. Dies gehe nur, indem sie Kredite aufnehme. Die Frage sei deshalb, ob das Land die Kredite in dieser Höhe genehmigt. Der Bürgermeister ist vorsichtig optimistisch. „Da schlagen sicher zwei Herzen in der Brust der Entscheider.“ Er hoffe aber, dass das Land die Notwendigkeit akzeptiert, die Schulen zu bauen. Denn Container seien keine Lösung: Das Baurecht für die Module gelte nur für vier Jahre. „Ich glaube deshalb, dass das Land zu einer neuen Vereinbarung mit uns kommen wird.“ Er sei aber fest davon überzeugt, dass der Rat der Stadt weiterhin die Priorität bei den Krippen, Kindergärten und Schulen sehen werde.

Entwicklung hat sich beschleunigt

„Was auffällt ist, dass die Entwicklung anders ist“, sagt Schallhorn. Während es früher Jahre gedauert habe, bis ein Baugebiet voll gewesen sei, gehe es heute sofort los, wenn das Baurecht vorliege. Die Folge sei, dass die ersten Bewohner zumeist schon nach einem Jahr da seien. Krippen- und Kindertagesstättenplätze müssten deshalb zeitgleich gebaut werden, und zwar am besten in dem jeweiligen Neubaugebiet. In Seelze-Süd werde das so sein, und auch in Gümmer plane der Investor bereits eine Tagesstätte. Ziel müsse sein, die Stadt für die Zukunft lebens- und liebenswert zu machen.

Schallhorn fordert den Leinesprung

Steigende Einwohnerzahlen bedeuten auch mehr Verkehr. Während dieser in den meisten Stadtteilen noch halbwegs fließen könne, sei aber besonders die Stöckener Straße in Letter am Limit. Er habe deshalb die Leinequerung zur Bundesstraße 6, den sogenannten Leinesprung, bei der Region wieder ins Gespräch gebracht, sagt Schallhorn. Anders könne Letter nicht entlastet werden.

Wachstum steht auf dem Prüfstand

Sollte Seelze die 40.000-Einwohner-Zahl ansteuern, zöge dies weitere Investitionen in die Infrastruktur nach sich, sagt der Bürgermeister. Dafür fehle der Stadt aber das Geld. Andererseits gebe es Wünsche aus den Ortsteilen, weitere Baumöglichkeiten zu schaffen. „Wir müssen aber sehen, ob wir uns das leisten können und dürfen.“ Diese Diskussion müsse jetzt geführt werden.

Seelze wächst auf 36.642 Menschen Bis zum Jahr 2030 wird die Bevölkerung in Seelze um 4,1 Prozent auf 36.642 (Stand 31. Dezember 2029) wachsen. In absoluten Zahlen bedeutet dies einen Zuwachs von 1435 Einwohnern. Dies geht aus der neuen Prognose der Region Hannover hervor. Ende Juni 2019 lebten in Seelze nach Berechnungen der Region noch 35.207 Menschen. Die Region rechnet insgesamt mit einem Plus von 2,5 Prozent (29.100 Einwohner) in ihrem Gebiet. Damit würde die Einwohnerzahl in der gesamten Region von 1,18 Millionen auf 1,21 Millionen steigen: Die Landeshauptstadt Hannover wächst um 2,8 Prozent (15.400 Menschen) auf 558.700 Einwohner, das Umland um 2,2 Prozent (13.700 Menschen) auf 649.200 Einwohner. Die Bevölkerungsprognose für die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover sowie die Städte und Gemeinden des Umlands von 2019 bis 2030 ist als Heft 134 der „Schriften zur Stadtentwicklung“ der Landeshauptstadt Hannover erschienen und kann als PDF-Datei unter www.hannover.de (Suchwort: „Bevölkerungsprognose“) heruntergeladen werden. tom

Von Thomas Tschörner