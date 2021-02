Harenberg

Die Stadt Seelze hat 17 Zierbirnen an der Straße Böhmsche Wiesen in Harenberg gefällt. Sie hält diese als Straßenbäume für wenig geeignet. Unter Anliegern ist die Fällung umstritten: Während sich einige freuen, kritisieren andere die Aktion als Kahlschlag.

Unterschiedliche Meinungen zu den Zierbirnen

Ohne die 17 stattlichen Bäume wird es für Insekten weniger Nahrung, für Vögel weniger Nistplätze und für Autos weniger Schatten im Sommer geben. Das sind die Argumente von Anliegern, die die Bäume gern behalten hätten. „Es wäre ein Kompromiss gewesen, nur jeden zweiten Baum zu fällen“, sagt ein Anrainer, der sich umgehend an den Naturschutzbeauftragten Willi Raabe, an die Stadtverwaltung und an die HAZ/NP-Redaktion Seelze gewandt hatte. Andere Anlieger freuten sich dagegen. Die Bäume hätten nur gestört, Laub und Obst hätten für einen schmierigen Wegbelag gesorgt und zudem viele Wespen angelockt. Die Stadtverwaltung will in den nächsten Wochen oder Monaten „blühfaule“ Hainbuchen als Ersatz pflanzen lassen.

Lesen Sie auch Seelze vergibt Baumpatenschaften auf der Streuobstwiese

„Wir haben seit Jahren eine Gefährdung durch massiven Fruchtfall und die Folgen wie ein sehr großes Aufkommen von Wespen und eine erhöhte Rutschgefahr beobachtet“, sagt Katharina Lofski. Sie ist die Leiterin der Abteilung Straßen und Entwässerung der Stadt. „Hinzu kam ein ständiger Ausbruch von Ästen und Zweigen mit entsprechenden Gefahren für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Bei einigen Bäumen waren sogar die Kronen bereits auseinandergebrochen“, ergänzt sie. Dagegen hält ein Anlieger die Bäume für komplett gesund. Er hat deshalb alle Schnittstellen fotografisch dokumentiert.

Anlieger wurden nicht befragt

„Zahlreiche Anrainer hatten sich dafür ausgesprochen, die rund 25 Jahre alten und bis zu acht Meter hohen Zierbirnen zu entfernen“, berichtet Lofski. Auch dem widerspricht der Anlieger: „Ich kennen keinen, der gefragt wurde.“ Und wenn, hätte man ja alle befragen können oder gemeinsam eine ausgewogenere Lösung finden können. Ihm missfällt der Kahlschlag, der eine rücksichtslose Konsumhaltung der Natur gegenüber zum Ausdruck bringe. Diesen Vorwurf wiederum lässt die Stadt nicht gelten. „Hainbuchen sind für Verkehrsflächen besser geeignet als Zierbirnen“, sagt Lofski. Wer gern Obstbäume pflanzen möchte, können das unter anderem auf den städtischen Streuobstwiesen machen.

Von Patricia Chadde