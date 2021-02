Seelze

Die Stadt wird in den nächsten Tagen zwei alte Kopfbäume am Friedhof in Almhorst sowie eine Kopfesche am Grillplatz im Bürgerpark fällen lassen. Als Grund nennt Stadtsprecher Carsten Fricke die fehlende Standsicherheit. Die Stadt käme mit der Fällung ihrer Verkehrssicherungspflicht nach.

Baumtorso wurde lange erhalten

„Die Kopfesche im Bürgerpark ist mit dem Brandkrustenpilz befallen und bereits abgestorben“, erläutert Katja Porr von der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz. Da auch abgestorbene Bäume eine wichtige Lebensgrundlage für Tiere darstellen, habe die Stadtverwaltung den Baumtorso so lange wie möglich erhalten. „Mittlerweile ist die Standsicherheit allerdings nicht mehr gegeben.“ Nach dem Fällen werde der Stamm aber im Bürgerpark bleiben und somit dem Naturhaushalt zur Verfügung stehen.

Bäume in Almhorst sind stark beschädigt

Die beiden Kopfbäume im Bereich des Parkplatzes am Friedhof Almhorst seien zwar noch nicht abgestorben, so Porr. Allerdings fehle großflächig die Borke, und beide Bäume seien zudem stark ausgehöhlt. Einer der beiden Bäume sei zudem auch komplett am Stamm aufgerissen. Beide müssten ebenfalls gefällt werden, weil auch dort die Verkehrssicherheit nicht mehr garantiert werden könne.

Fledermäuse haben sich in Bäumen nicht versteckt

„Die zuständige Fledermaus-Beauftragte hat alle drei zu fällenden Bäume begutachtet und zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Belegung mit Fledermäusen festgestellt, sodass der Artenschutz berücksichtigt wird“, sagt Porr. Gemeinsam mit der Politik werde die Verwaltung als Teil der zukünftigen Friedhofsplanung über die Standorte für Nachpflanzungen neuer Bäume entscheiden.

Von Thomas Tschörner