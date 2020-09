Seelze

Die Seelzer Stadtverwaltung setzt sich weiter für eine Verlängerung der Stadtbahnlinie 10 nach Velber – und sogar noch weiter – ein. „Vor dem Hintergrund neuer und zukünftig geplanter Baugebiete im Seelzer Stadtgebiet wird eine verbesserte ÖPNV-Anbindung an die Landeshauptstadt gefordert“, heißt es in einer Stellungnahme zum Nahverkehrsplan 2020 der Region Hannover. Die Stadtbahnstrecken hätten eine hohe Anziehungskraft für neue Fahrgäste.

Bislang stoppt die Strecke der Linie 10 am Endpunkt an der Heisterbergallee in Ahlem. Die Verwaltung fordert eine Verlängerung um knapp 850 Meter entlang der Harenberger Meile bis zur Einmündung der Hasselfeldstraße in Velber. Dort sollten dann Park-&-Ride-Parkplätze eingerichtet werden. Das sei ein Vorteil, argumentiert die Seelzer Rathausspitze, das Angebot der Park-&-Ride-Plätze werde dadurch weiter in die Peripherie vor die Stadtgrenze Hannovers verlagert.

Endstation: Seelze-Süd ?

Velber soll für die Stadtbahn allerdings nicht die Endstation sein. Es bestehe langfristig Potenzial für eine Streckenverlängerung in Richtung Westen über Harenberg nach Seelze-Süd, schreibt die Verwaltung.

Ob die Forderung der Stadtverwaltung Gehör findet, wird sich zeigen. Anders als etwa die Verlängerung der Stadtbahnlinie 4 nach Garbsen-Mitte ist für Seelze ein solcher Schritt nicht in den Planungen der Region Hannover vorgesehen. Der Grund ist die Wirtschaftlichkeit einer solchen Verbindung. Eine Verlängerung der Linie 10 bis Seelze-Süd würde laut Region eine Neubaustrecke von rund fünf Kilometern durch heute nahezu unbebautes Gebiet bedeuten. Damit werde die Länge der Linie 10 fast verdoppelt. „Damit sich das lohnt, müssten in den Seelzer Stadtteilen Velber, Harenberg und Seelze-Süd massiv neue Wohnungen gebaut werden“, so die Region.

Kurzstreckenticket auch für die S-Bahn? Um Seelzern das Pendeln mit der S-Bahn zu erleichtern, wirbt die Stadt Seelze bei der Region dafür, dass das Kurzstreckenticket der GVH auch in der S-Bahn genutzt werden kann. Das geht aus der Stellungnahme zum Nahverkehrsplan 2020 hervor. Derzeit gilt das Ticket für Fahrten mit dem Bus bis zur fünften Haltestelle nach Einstieg und mit der Stadtbahn bis zur dritten Haltestelle. Generell ist es 30 Minuten lang gültig. Für Fahrten in Zügen muss ein anderes Ticket gelöst werden. In der Praxis zeige sich, dass es insbesondere in den Wintermonaten ohne Auto und ohne hohe Kosten nicht möglich sei, etwa für einen VHS-Kurs zwischen Letter und Herrenhausen zu pendeln, so die Stadtverwaltung. Die Gültigkeit einer Kurzstreckenkarte in der S-Bahn würde ausreichen, diese Lücke zu schließen. ton

Die Frage nach einer Verlängerung der Stadtbahnlinie 10 war im Juli 2018 bereits aufgekommen. Damals hatten Vertreter der Grünen in der Regionsversammlung und der FDP im Rat der Stadt Hannover einen solchen Schritt angeregt. „ Seelze ist bereits jetzt eine stark wachsende Gemeinde, die auch weiterhin neue Wohnbaugebiete ausweisen wird und auf eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung angewiesen sein wird“, sagte der Grünen-Verkehrsexperte Michael Dette damals.

Seelzer Parteien fordern Ausbau

Mit diesem Vorstoß der Kollegen aus Landeshauptstadt und Region bekam auch ein Antrag der Seelzer CDU Rückenwind, die bereits Anfang Juni 2018 einen Ausbau der Bahnlinie nach Velber forderte. Kurze Zeit später war auch die SPD-Fraktion im Seelzer Rat nachgezogen und hatte eine Verlängerung bis ins Neubaugebiet Seelze-Süd ins Gespräch gebracht.

Der Ortsbürgermeister von Velber, Erhard Klein, sieht die Forderungen allerdings kritisch – zumindest die der Seelzer CDU. Denn damit sich eine Stadtbahnhaltestelle in Velber lohne, müsste noch mehr gebaut werde. Schon vor vielen Jahren war die Bebauung des Heisterbergs zwischen Ahlem und Kollrothshöhe abgelehnt worden. Dem Gedanken einer Anbindung bis Seelze-Süd steht aber auch Klein offen gegenüber.

Die Stellungnahme der Stadtverwaltung Seelze zum Nahverkehrsplan 2020 soll in der Ratssitzung am 24. September beschlossen werden.

