Die Stadt Seelze ist bis zum 1. August 2020, dem Start ins neue Kindergartenjahr, weit davon entfernt, den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen zu decken. Weil Eltern aber einen Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten vollendeten Lebensjahr haben, muss und will die Stadt erheblich investieren: Nach aktuellem Stand entstehen bis voraussichtlich Ende 2022 insgesamt 141 Krippen- und 338 Kita-Plätze.

Der Stichtag für die Anmeldungen zu Krippe und Kita ist verstrichen. Der Stadt Seelze liegt der konkrete Bedarf vor. Im Ergebnis: Es fehlen Plätze an allen Ecken und Enden.

95 Krippenplätze fehlen

301 Kinder sind zum 1. August für einen Krippen- oder Tagespflegeplatz für unter Dreijährige angemeldet worden. 241 Kinder aus vorigen Jahrgängen sind versorgt. In Summe braucht die Stadt 542 Plätze für Krippenkinder. 447 Plätze stehen derzeit in Krippen und Tagespflegegruppen zur Verfügung, 95 Plätze werden fehlen. Zum Vergleich: In der 63.000-Einwohnerstadt Garbsen fehlen rechnerisch 177 Plätze.

186 Kindergartenplätze im Minus

628 Kinder sollen nach Elternwunsch zum 1. August neu in einem der Kindergärten aufgenommen werden. 755 Kinder haben bereits einen Platz. Von den zusammen 1383 benötigten Plätzen zum 1. August kann die Stadt den Wunsch für 1197 Kinder erfüllen, 186 Plätze fehlen. In Garbsen sind es rechnerisch 50 Plätze. Das geht aus der Bedarfsplanung für Garbsen und den jüngsten Anmeldezahlen für Seelze hervor. Die Zahlen für Seelze sind „noch nicht scharf“. Das bedeutet: Eltern haben heute bessere Möglichkeiten, sich bis kurz vor der Einschulung zu entscheiden, ob ihr Kind weiter einen Kindergarten besuchen soll.

Seelze war Schlusslicht

Seelze und Garbsen bildeten im Kindergartenjahr 2018/2019 die Schlusslichter unter den 16 Kommunen, in denen die Region für die Jugendhilfe zuständig ist. Grundsätzlich stehen derzeit fast alle Städte und Gemeinden erheblich unter Druck, Betreuungsplätze zu schaffen. Gründe dafür sind gestiegene Geburtenzahlen, Zuzüge und die Beitragsfreiheit. Ende 2018 waren in Seelze 3670 Kinder im Krippen-, Kindergarten und Hortalter im Alter von null bis zehn Jahren gemeldet. 1396 Plätze konnte die Stadt vor einem Jahr anbieten. Das ist eine Versorgungsquote von 38 Prozent. Der Durchschnitt lag in den 16 Kommunen Ende 2018 bei 49 Prozent. Seelze weist allerdings neben Wunstorf auch die höchste Steigerung bei Kindern im Krippenalter aus, muss also deutlich größere Anstrengungen unternehmen, um den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr erfüllen zu können. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind nach Angaben der Stadt 170 Kita-Plätze neu entstanden.

Was plant die Stadt Seelze im Kita-Bereich?

Nach dem aktuellem Stand ihrer Planung will die Stadt voraussichtlich bis Ende 2022 insgesamt 141 Krippen- und 338 Kitaplätze schaffen. In Velber hat 2019 die dritte Kindertagesstätte (1,45 Millionen Euro) aufgemacht. In Letter (Hirtenweg) sind drei neue Gruppen entstanden (3,3 Millionen Euro). In Dedensen sollen Räume für eine neue Gruppe (15 Plätze) Anfang dieses Jahres fertig werden (900.000 Euro). In Lohnde wurden drei Wohnungen für eine Großtagespflege mit zusammen 30 Krippenplätzen umgebaut. Zusätzlich will die Stadt zwei zusätzliche Nachmittagsgruppen anbieten. Das soll zusätzlich 50 Kita-Plätze bringen.

Container sollen Spitzennachfrage abdecken

Für sogenannte Container-Kitas sucht die Stadt Flächen in Lohnde, Kirchwehren, Harenberg, Letter und Almhorst. Sie sollen zeitlich begrenzt helfen, in den Spitzenjahren den Bedarf zu decken. Denn bis 2030 soll die Zahl der Geburten nach Prognosen der Bertelsmann-Stiftung eher sinken. Mit diesen Modulbauten will die Stadt 50 Kindergarten- und 30 Krippenplätze schaffen.

In Seelze-Süd soll bis Frühjahr 2021 die Kita An den Grachten für 6,5 Millionen Euro entstehen. 75 Kita- und 30 Krippenplätze entstehen dort. Im selben Jahr soll die Kita Lindenstraße saniert und ausgebaut werden. In Letter und im Bereich Seelze/ Lohnde sucht die Stadt Grundstücke für zwei Einrichtungen mit bis zu fünf Gruppen. Die geplante Ganztagsgrundschule Harenberg soll bis Ende 2022 mit einer Kindertagesstätte für vier Gruppen ergänzt werden. Und nach dem Umbau des Pavillons in Letter werden dort nach Angaben der Stadt 50 Kita-Plätze mehr zur Verfügung stehen. „Nach aktuellem Stand werden wir bis voraussichtlich Ende 2022 insgesamt 141 Krippen- und 338 Kita-Plätze geschaffen haben“, schreibt Stadtpressesprecher Carsten Fricke.

Von Markus Holz