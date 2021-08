Seelze nimmt am Projekt Umpflastern teil

Seelze

Die Stadt Seelze hat sich für das bundesweite Projekt „Umpflastern“ beworben – mit Erfolg. „Als eine von nur neun Städten und Gemeinden ist Seelze für die Teilnahme am Innovation Camp des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes ausgewählt worden“, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke. Ziel des zweieinhalbtägigen Onlineworkshops sei die Gestaltung einer lebendigen Innenstadt. „Wir haben uns für den Programmpunkt Aufenthaltsqualität und öffentliche Plätze entschieden“, sagte Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt, die die Verwaltung bei dem Workshop vertritt.

Stadt hat auf vieles keinen Einfluss

Die Stadt könne nur in dem Bereich etwas ändern, auf den sie direkten Einfluss habe, sagte Volkhardt. So seien die Möglichkeiten begrenzt, beim Einzelhandel steuernd einzugreifen, weil die Immobilien in Privatbesitz seien. Für die Gestaltung des öffentlichen Raums habe die Stadt dagegen in den vergangenen Jahren bereits gute Ideen gesammelt, etwa für den Platz vor dem Alter Krug und die gegenüberliegende Fläche vor der Sparkasse. Für die Umsetzung werde bereits Fördergeld eingeworben, sagte Volkhardt.

„Umpflastern“ ist kein Wunschkonzert

Seelze sei für die Teilnahme an dem Projekt „Umpflastern“ ausgewählt worden, weil die Durchgangsstraße direkt durch die Innenstadt führe, sagte die Wirtschaftsförderin. „Dies ist exemplarisch für viele Innenstädte.“ Es sei gleichzeitig einer der Ansätze des Camps, dass die Obentrautstadt Modellcharakter für viele andere Kommunen sein könnte. Auf das Ergebnis ist Volkhardt selbst gespannt. „Es geht nicht darum, was wir uns wünschen. Wir kriegen einen Plan mit Ideen.“ Sie habe aber die Hoffnung, damit eine Grundlage für Gespräche mit der Politik und den Bürgern zu haben.

Für den Workshop sind zweieinhalb Tage geplant

Start des sogenannten Innovation Camps ist am Donnerstag, 16. September, um 15.30 Uhr. Vorgesehen sind zweieinhalb Workshoptage, bei denen rund 250 angemeldete Teilnehmende aus unterschiedlichen Kreativbranchen gemeinsam Ideen und Lösungsansätze entwickeln. Die Stadt lädt alle Interessierten ein, dem Camp im Livestream zu folgen.

Erste Ideen finden sich im „Steckbrief“

Im Vorfeld habe das Team der Wirtschaftsförderung für das Camp einen Steckbrief erarbeitet. In diesen seien die Ideen und Ergebnisse der im Jahr 2019 gemachten Stadtspaziergänge und des sogenannten Stadtexperiments Am Kreuzweg, des Arbeitskreises Innenstadt sowie die Anregungen aus Bürgerschaft und Politik mit eingeflossen. Aktuell lässt Seelze noch ein kleines Video erstellen, inklusive kurzer Interviews mit Stadtbaurat Dirk Perschel und Vertretern der Gemeinschaft Handel und Gewerbe in Seelze (HGS).

Im Zentrum des Innovation Camps steht nach Angaben der Organisatoren vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes die These, dass Innenstädte in Zukunft nicht mehr allein vom Handel geprägt sind. In dem Austausch gehe es um Themen wie die Rückkehr der Produktion als neue Wirtschaftskraft in urbane Zentren, die Wiederentdeckung des öffentlichen Raums als Ort des Miteinanders und die gemischte Nutzung von Stadtkernen als Alternative zu monothematischen Ladenzeilen.

Ergebnisse werden öffentlich vorgestellt

Die Ergebnisse wollen die Workshopbeteiligten in einer Abschlussveranstaltung am Sonnabend, 18. September, ab 15 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren. „Danach freuen wir uns auf Seelzes ,Umpflastern-Innovation-Kit‘. Darin werden allgemeine Handlungsempfehlungen zu den Herausforderungen sowie die Ergebnisse und Prototypen für eine mögliche Implementierungsphase aufbereitet“, erläuterte Volkhardt. „Neben einer Konzeptskizze bekommen wir damit erste Informationen zur Finanzierung und Umsetzung.“

Das gesamte Programm des Camps, der Zugang zum Livestream und viele weitere Informationen sind im Internet auf kreativ-bund.de/camp/umpflastern abrufbar.

