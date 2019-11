Seelze plant buntes Programm für das Lichtermeer 

Seelze

Der November gilt als dunkler, trüber Monat. Da kommt ein Stadtfest, bei dem sich alles ums Licht dreht, genau richtig. In Seelze heißt die Party-Erleuchtung im öffentlichen Raum Lichtermeer und wird seit der Premiere im Jahr 2010 stetig weiterentwickelt. Jetzt haben die Organisatoren, bestehend aus Seelzer Geschäftsleuten des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze (HGS), dem Stadtmarketing vertreten durch Carsten Fricke und Yesim Demirkutlu sowie Stadterleuchter Roman Meyer, ihr Programm vorgestellt. Seelzes Lichtermeer soll am Freitag, 22. November, um 16.30 Uhr eröffnet werden und will erhellende Erlebnisse, kulinarische Höhepunkte und Spaß und Unterhaltung für Kinder wie Erwachsene bieten. Möglicherweise glückt darüber hinaus der Auftritt von Seelzes Schlagerstern Isabel Krämer – aber das steht bei der Vorstellung des Programms im Seelzer Rathaus noch nicht endgültig fest, wie Stadtsprecher Carsten Fricke erklärt.

Das Seelzer Lichtermeer hat viel zu bieten. Auch für Kinder ist einiges im Programm: „Frau Holle verliert die Kontrolle – Käpt'n Schnee" startet natürlich erst, wenn der Laternenumzug auf dem Veranstaltungsplatz Alter Krug angekommen ist.

Straßenlaterne aus – hier leuchtet der Baum

In jedem Fall spielen Feuerkünstlerin Luna, Frau Holle, Rentier und Mondfrau auf Stelzen, Kinder mit ihren Laterne und ein funkelnder Kupferkessel tragende Rollen. „Wir haben uns zahlreiche außergewöhnliche Fotomotive ausgedacht“, berichtet Fricke. Denn in Zeiten von Facebook, Instagram und Twitter geht es nicht nur ums eigene Erleben, auch die ansprechende Darstellung des Ereignisses ist gefragt. Die Zeitreisenden haben deshalb eine Anleihe bei Asterix genommen und ziehen mit einem illuminierten, rauchenden Kupferkessel durch die Innenstadt, Michael von Obentraut in funkelnder Ritterrüstung inklusive.

Roman Meyer, geschäftsführender Gesellschafter der hannoverschen Firma Blacklight, beschäftigt sich hauptberuflich mit der Wirkung von Licht und Farben. Er weiß, dass man Speisen besser nicht in grün und blau ausleuchtet, während orange oder rot sehr appetitlich wirken. „Pink sieht auch super aus, lässt sich aber mit Digitalkameras nicht so gut einfangen“, berichtet der Lichtexperte, der Messen und Events leuchtend in Szene setzt. Zuletzt sorgte er auf dem Maschseefest 2019 mit der Illumination von „Waldkater meets Spain“ für Aufsehen. In Seelze lässt er dagegen die Laternen ausgehen, während die laublosen Bäume in sattem Grün erstrahlen, um nur eine Idee zu verraten.

Lichtermeer geht ins neunte Jahr

Außerdem stehe in Seelze nicht das Geld im Vordergrund. „Das ist für mich mehr Berufung als Beruf“, sagt Roman Meyer zum Verhältnis von Einsatz, Einkommen und Publikumswirkung, bei dem wieder zwei Kilometer Kabel verlegt werden und 125 Ampere die Aktion absichern. Einen weiteren Unterschied zur Landeshauptstadt gibt es ebenfalls. Dort legte die Aktion „ Hannover leuchtet“ im November 2018 einen fulminanten Start hin, scheiterte aber mit ihrer ersten Wiederholung 2019. „Das kriegen wir in Seelze besser hin“, findet Fricke vom Stadtmarketing. Er hat bereits das Zehnjährige im Jahr 2020 in den Blick gefasst.

Seelze Besucher können sich also am Freitag, 22.November, auf ein abwechslungsreiches und ungewöhnliches, funkelndes Fest freuen, wie das Lichtermeer-Programm zeigt. Nach Sonnenuntergang um 16.30 Uhr startet das Lichtermeer mit der Begrüßung, die Geschäfte öffnen bis 20 Uhr, und mindestens bis 21 Uhr zeigen Künstler und Gastronomen, was sie zu bieten haben. Programme liegen im Rathaus und in den Geschäften aus. Online ist es Seelzer Lichtermeer - das Programm 2019 zu finden.

Von Patricia Chadde